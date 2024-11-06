Presentarán tres propuestas en honor a los 500 años de San Benito de Palermo en Cabimas

El coronel, Miguel Collantes, colaborador en las Fiestas Patronales de San Benito de Palermo, informó este martes 5 de noviembre, sobre tres propuestas a realizar en el marco de los 500 años del nacimiento de San Benito de Palermo, una de ellas la donación de alimentos a varias familias durante la procesión de Ambrosio o La Rosa.

El colaborador Collantes destacó al medio El Regional del Zulia, que la segunda propuesta es referente a la construcción de la Iglesia en honor al santo negro y la tercera la creación de una escuela de Chimbangueles, de manera que tanto niños como adultos que deseen aprender a tocar tambor, tengan la oportunidad de tomar clases.

“Varias personas ya se han ofrecido como colaboradores para el proyecto de Chimbangueles, que sin duda aportará a la cultura de nuestra ciudad”.

Principalmente queremos que la tradición de San Benito, no solo sea licor, sino que ya sea a donde vaya Ambrosio o La Rosa, sino que la idea es beneficiar a unas 10 familias”, comentó Collantes.

De igual manera, reveló que las propuestas son impulsadas de la mano del general, Néstor Luis Reverol. “Ojalá se materialicen y haya colaboración del Gobierno Nacional, regional, municipal todas aquellas personas que quieran aportar y sumarse a tan importantes iniciativas.

Noticia al Día / El Regional del Zulia