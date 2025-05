Presidenta del CLEZ Iraida Villasmil reconoce al presidente Nicolás Maduro como "la autoridad que está sentada en Miraflores"

La presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia, Iraida Villasmil, informó este viernes 24 de enero, que como titular del Parlamento Regional, reconoce al presidente Nicolás Maduro Moros como la autoridad que, -agregó la legisladora-, "está sentada en Miraflores".

"Yo reconozco la autoridad que está sentada en Miraflores y que fue juramentada por el mismo Poder Legislativo Nacional. A mi no me gustaría, siendo yo la presidenta del Consejo Legislativo Regional, en el acatamiento de mis propias obligaciones y deberes, que me estuviesen cuestionando otros Poderes", dijo la diputada por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en un video que compartió el medio Red Digital Noticias (RDN).

En la filmación del citado medio, Villasmil agregó: "Los Poderes Públicos están constituidos en este país. Nosotros no podemos estar cuestionando la existencia de los mismos y, en consecuencia, tenemos que cooperar porque no nos manda toda la legalidad, la concordancia, el trabajo y la estabilidad del bien mayor de cualquier pueblo que es la tranquilidad y la paz".

Vale recordar que en días pasados, el presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, Orlando Molina, también reconoció la legitimidad del presidente Nicolás Maduro durante una sesión extraordinaria en el hemiciclo local.

Este viernes, el CLEZ realizó una sesión para discutir un acuerdo de reconocimiento hacia el Mandatario Nacional.

