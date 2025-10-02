Jueves 02 de octubre de 2025
Al Dia

Presidente de la CCM: "63% de locales en Maracaibo se encuentran operativos y el 37% cerrados"

Este jueves 2 de octubre, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Dino Cafoncelli Tedesco, presentó los resultados…

Por Noticia al Dia

Presidente de la CCM:
Este jueves 2 de octubre, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Dino Cafoncelli Tedesco, presentó los resultados del Cuarto Censo Comercial 2025, realizado por la Unidad de Información y Estadísticas en los principales corredores viales de la ciudad. El estudio ofrece una radiografía actualizada del estado del comercio en Maracaibo, revelando que el 63% de los locales se encuentran operativos, mientras que el 37% permanecen cerrados.

“Son seis corredores viales donde, por primera vez, se incluyó el análisis de los principales centros comerciales de la ciudad, sobre los cuales teníamos dudas respecto a su actividad económica”, explicó Cafoncelli.

Las muestras se tomaron en las avenidas 5 de Julio, Delicias, Cecilio Acosta, La Limpia, calle Gilberto Correa (calle 72) y avenida Bella Vista. El censo, realizado entre el 4 y el 7 de agosto, reflejó un leve crecimiento del 1% en la actividad comercial, pasando de 1.859 locales abiertos en 2024 a 1.872 en 2025. “Esto indica que la economía se ha mantenido y muestra señales de recuperación en estos corredores viales, que sirven como termómetro del dinamismo económico de nuestra ciudad”, señaló el presidente de la Cámara.

Entre los corredores con mayor porcentaje de locales abiertos destacan Cecilio Acosta con 75%, seguido por la avenida Delicias con 68%, La Limpia con 62%, la avenida 5 de Julio y la calle 72 con 59%, y Bella Vista con 55%. Además, se reportó que el 7% de los locales reabrieron con la misma actividad económica, mientras que el 6% lo hicieron con una actividad distinta en comparación con el primer semestre de 2025.

En cuanto al empleo, el censo reveló un incremento significativo: de 8.860 puestos de trabajo en 2024 se pasó a 9.369 en 2025, lo que representa un aumento de 509 empleos, equivalente al 5,74%.

Los sectores con mayor crecimiento fueron los restaurantes tipo franquicia, comida rápida, cadenas gastronómicas, comercializadoras de bienes generales, clínicas, centros asistenciales y venta de electrodomésticos. Por el contrario, los sectores que más decrecieron fueron las cadenas de supermercados, hipermercados, bodegones, bares, discotecas, cervecerías, cafés, tascas, pastelerías y reposterías.

Respecto a los centros comerciales Cima, Costa Verde, Galería Mall, Lago Mall, Metrosol y Sambil Maracaibo, el estudio reveló que el 60% de sus locales se encuentran ocupados, una cifra cercana al promedio de los corredores viales, que es del 63%.

Con estos datos, la Cámara de Comercio de Maracaibo reafirma su compromiso de seguir monitoreando el pulso económico de la ciudad y de brindar herramientas para la toma de decisiones en el sector comercial.

Es de destacar que estos indicadores fueron presentados por la Cámara de Comercio de Maracaibo, con la presencia de su presidente, Dino Cafoncelli; David Moucharfiech, primer vicepresidente; Claudia Suárez, directora ejecutiva; y Moisés Huerta, coordinador de la Unidad de Información y Estadísticas.

Fotos y texto: María García

Noticia al Día

