Presupuesto de ingresos y gastos del año 2025 será sometido a consideración por el Concejo Municipal de San Francisco

Una vez aprobado por unanimidad el Plan de Inversión San Francisco 2025 por el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), el día de ayer en la sede del ayuntamiento municipal, el alcalde Gustavo Fernández, procedió hacer entrega formal al Concejo Municipal de San Francisco de este instrumento que fue admitido por consenso, para su estudio, consideración y evaluación, en primera y segunda discusión, como lo establece la ley.

"Este plan es el resultado de un trabajo en conjunto entre las comunidades organizadas, los gremios, y las autoridades municipales, luego de un diagnóstico en el que participaron diferentes sectores de las siete parroquias, identificando las principales necesidades para definir las áreas prioritarias donde se concentran las inversiones", puntualizó el alcalde Gustavo Fernández.

Agregó que el Presupuesto de Ingresos y Gastos 2025, es financieramente sostenible y se elaboró considerando los recursos disponibles y las proyecciones de ingresos, garantizando que los proyectos planteados sean ejecutados de manera eficiente y transparente.

“Por unanimidad se aprobó el plan de inversión del Municipio San Francisco por parte del CLPP”, señaló Javier Martínez, vicepresidente del Concejo Municipal, explicando que para la elaboración de este presupuesto, trabajaron juntos concejales, miembros de los consejos comunales, “entre todos elaboramos ese plan de inversión, para lo cual se hicieron asambleas en cada parroquia del municipio, donde discutimos proyectos, hicimos propuestas, en muchas de las cuales coincidimos”.

Por su parte, el concejal Oscar Bermúdez, del Bloque de la Patria, señaló que la presentación del presupuesto es producto del trabajo en conjunto, concejales, consejos comunales y las comunas del municipio. “Se dio participación al Poder Popular, por el bienestar de San Francisco”.

Asimismo, el concejal Ibrahim Gutiérrez, refirió que este es “un acuerdo municipal para el desarrollo y avance de San Francisco dejando de lado los intereses partidistas y poniéndonos del lado del ciudadano. En el 2025 habrá más soluciones”.