Primer monumento en honor a San José Gregorio Hernández en Maracaibo fue develado en la Av 5 de Julio por el alcalde Di Martino

En un esfuerzo mancomunado entre la empresa privada y la municipalidad, este lunes 20 de octubre, el Alcalde Gian Carlo Di Martino, develó el primer monumento en Maracaibo en honor a San José Gregorio Hernández, en un acto realizado en calle 77 (5 de Julio) y la avenida 15 (Delicias), punto en el que se congregaron cientos de personas para apoyar y celebrar esta iniciativa.

La obra realizada por la empresa transnacional Daka, tiene como finalidad reforzar la fe católica de los marabinos y adecuar espacios en la ciudad ideales para compartir en familia.

En ella se erige una estatua hecha de bronce de dos metros con 59 centímetros, por el artista valenciano de descendencia alemana, Alejandro Von Hetzen.

A su llegada, el primer mandatario municipal fue recibido por la feligresía que asistió a la inauguración de la plaza, la cual fue construida en tiempo récord a propósito de la canonización de "El Venerable" y la Madre Carmen Elena Rendiles. Está ubicada en lo que antes se conocía como "la esquina de las cuatro bombas", en la intersección de la calle 77 con la avenida 15.

Tras la develación de la escultura, en la que participó el Alcalde, el diputado Arnoldo Olivares, el intendente urbano Miguel Silva y un representante de Daka, fue bendecida por el padre Carlos Kiva, quien auspicio una breve ceremonia para culminar la actividad.

Fotos: Xiomara Solano

