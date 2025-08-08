Primera fase del programa oftalmológico en el Sur del Lago culmina exitosamente con 369 cirugías de cataratas

La Gobernación Bolivariana del Zulia culminó con éxito la primera fase del programa de atención oftalmológica, mediante la intervención quirúrgica de 369 adultos mayores con cataratas en el Hospital General Santa Bárbara, ubicado en el Sur del Lago. Esta iniciativa forma parte del Plan Cayapa de la Salud, promovido por el gobernador zuliano Luis Caldera y respaldado por la alcaldesa del municipio Colón, Misledys Ortigoza.

Los pacientes recibieron atención integral, desde la evaluación médica inicial hasta el seguimiento postoperatorio, con el uso de tecnología avanzada y el acompañamiento de un equipo médico especializado. Esta acción se enmarca en las políticas sanitarias impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, orientadas a fortalecer el acceso gratuito a servicios médicos de calidad.

La selección de los beneficiarios se realizó a través de la aplicación VenApp, del sistema 1×10 del Buen Gobierno, lo que permitió identificar y atender a personas con afecciones visuales. El componente oftalmológico del Plan Cayapa busca mejorar el bienestar de los habitantes del Sur del Lago mediante la recuperación de su capacidad visual.

Atención directa en el CDI Hugo Chávez

La directora del Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) Santa Bárbara – CDI Hugo Chávez, Leoresa Serrudo, expresó su reconocimiento a las autoridades por hacer posible esta jornada: “Gracias a esta iniciativa, hemos logrado atender a cerca de 369 personas, ofreciéndoles una solución efectiva a sus problemas visuales. Estamos preparando nuevas jornadas y esperamos las directrices del gobernador para definir las próximas fechas”.

Entre los beneficiarios, Jesús Tanchi compartió su agradecimiento: "Agradezco profundamente a los doctores, a las enfermeras, al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Luis Caldera y a la alcaldesa Misledys Ortigoza por esta jornada realizada en Santa Bárbara, que nos brinda una mejora en nuestra calidad de vida”.

Por su parte, Milsíadez Borjas también manifestó su satisfacción: “Estamos aquí gracias al compromiso de nuestra alcaldesa Misledys Ortigoza, quien, junto al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Luis Caldera, nos ha brindado esta atención médica tan necesaria. Todos los que hemos sido atendidos les damos las gracias por esta oportunidad que transforma nuestras vidas”.

Esta jornada oftalmológica reafirma el compromiso conjunto entre el Gobierno nacional, regional y local con la salud de la población, especialmente de los adultos mayores. En los próximos días se anunciarán nuevas fechas para continuar ampliando el alcance de este programa, que representa una respuesta concreta a las necesidades visuales de la comunidad.

Noticia al Día / Nota de prensa