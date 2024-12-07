Primera vez en el Zulia: En el SAHUM realizan con éxito cirugía de raro tumor mandibular

Con éxito se realizó este 5 de diciembre una cirugía de "Tumor de Pindborg" en el @sahumve, bajo la Dirección General de la doctora Oneida Osorio Muñoz.

Foto: Cortesía

Esta fue una intervención realizada por primera vez (de dos casos reportados) en el estado Zulia, considerada médicamente como “una entidad extremadamente rara”.

Foto: Gerardo Torres

El proceso quirúrgico estuvo coordinado por el doctor Ray León, Jefe de Quirófanos del SAHUM y realizado por el doctor Nicolás Solano, médico adjunto de Maxilofacial, la doctora Jondalys Lopez, de Cirugía Bucal, Anestesiología y Residentes, quienes conformaron junto al equipo de enfermería un equipo multidisciplinario para lograr los mejores resultados con una intervención realizada en cuatro horas de duración.

Foto: Gerardo Torres

El doctor León detalló que se logró extraer toda la tumoración, a la paciente de 51 años de edad, quien presentaba un Tumor Odontogénico Epitelial Calcificante (variante Quística) o Tumor de Pindborg en cuerpo mandibular de lado derecho. Se realizó reconstrucción mandibular con material de osteosíntesis "este tipo de tumores no tiene predilección por sexo, generalmente se desarrolla entre la cuarta y sexta década de la vida, puede aparecer en tejidos blandos o confinarse a tejidos duros y está asociado a un diente retenido en un 50 por ciento de los casos”, dijo.

Foto: Gerardo Torres

Tal cirugía era complicada, se coordinó el turno quirúrgico, con un equipo multidisciplinario; además del Banco de Sangre, personal administrativo y médico involucrado, con el apoyo del gobierno nacional y el @mppsalud_vzla se realizó este caso, que consolida al SAHUM como hospital pionero en el país”, finalizó.

Redacción: Ma. Elena Araujo / Fotos: Gerardo Torres