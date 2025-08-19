Primeras damas del Zulia ratifican compromiso para consolidar políticas sociales en la región

Las primeras damas del Zulia; así como las alcaldesas de la entidad, ratificaron su compromiso para consolidar las políticas sociales en la región, centrado en la cuarta transformación del Plan de la Patria, que se refiere al bienestar social, la protección de los derechos humanos y la inclusión social.

“En esta primera mesa de trabajo reafirmamos nuestro compromiso de avanzar para el fortalecimiento de las políticas sociales como parte de la 4ta. Transformación, impulsada por el presidente Nicolás Maduro”, expresó la primera Dama del Zulia, Roselyn López de Caldera, quien encabezó este encuentro realizado en la Residencia Oficial (RO).

Foto: Cortesía

López de Caldera destacó que con el apoyo del presidente Maduro y del gobernador del Zulia, Luis Caldera, se construye historia para la transformación de la población vulnerable de la entidad, para los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores.

Foto: Cortesía

“Hacia ellos enviamos este mensaje alentador, motivador, de que las políticas van a llegar en cada uno de nuestros territorios que conforman nuestra región zuliana”, apostilló la primera Dama del Zulia.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Lee también: Gobernación del Zulia manifiesta su apoyo al presidente Nicolás Maduro

Noticia al Día/Nota de prensa