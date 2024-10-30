Procesión lacustre de La Chinita continúa por Isla de Toas

La réplica de la tablita de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá continúa su travesía por los pueblos lacustres del Zulia, y este martes 29 de octubre tocó puerto en la parroquia San Bartolomé Apóstol de Sinamaica, Municipio Guajira y la Isla de Toas en el Municipio Almirante Padilla.

A través de su cuenta de Instagram, la Basílica de Maracaibo registra el encuentro de la patrona de los zulianos con su feligresía foránea.

La procesión lacustre de La Chinita inició este 28 de octubre y se prolongará por 18 días.

