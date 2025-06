Programa “San Francisco Limpio” sigue recuperando las vías principales del municipio

El Instituto de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur) de la alcaldía de San Francisco, Zulia, mantiene las labores en las Rutas Domiciliarias y Comerciales del aseo urbano, como también en los Mega Operativos para la recuperación de las principales vías.

Durante la supervisión de las rutas C y D de la parroquia San Francisco, específicamente en la Urbanización La Coromoto, Javier Solano, director de Aseo Urbano, destacó que: “Seguimos trabajando de la mano de nuestro Alcalde en pro de un municipio saneado. Cada día mejorando las rutas domiciliarias como también implementando nuevas estrategias como los mega operativos con el cual hemos logrado sacar 869 toneladas de desechos sólidos solo en la Vía a La Cañada”.

A su vez, informó que esta segunda fase que se cumple a lo largo y ancho del municipio San Francisco, ha dado su fruto tomando, por ejemplo, la vía a La Cañada donde se han eliminado varios vertederos ilegales, además de reforzar el conocimiento de las personas con la información pertinente del servicio de aseo.

Los ciudadanos expresaron su gratificación, como es el caso de señor Francisco Alarcón, habitante del barrio La Polar: “Desde hace como 18 años que yo no veía una unidad de aseo, ahora vienen una vez a la semana. Me parece bien, ya que no podía tener la basura en mi casa por las moscas, por lo cual buscaba una carretilla para echarla en la vía cerca del Parque Sur, sabía que estaba mal, pero era mi solución. Pero ahora, gracias al alcalde Gustavo y todo el equipo de Imasur contamos con un servicio de aseo”.

Otro vecino de la localidad, el señor Adrian Chinchilla, comentó que también en ocasiones recurría a echar los desechos en la vía a La Cañada, afirmó estar agradecido con la gestión por implementar estas soluciones, para el bienestar de toda la familia, ya que en su hogar no hay basura, al contar con rutas domiciliaria todos los martes.

“El apoyo del comercio es importante”

Javier Solano retomó el llamado a todos los comerciantes del municipio a adecuarse al sistema de recolección puerta a puerta y evitar contratar personas que se deshagan de los desechos, por lo que expresó: “Tenemos un servicio eficiente, labor que lleva al frente el alcalde Gustavo Fernández”.

Recalcó que estos deben seguir las medidas sanitarias actualmente vigentes, donde los comercios deben tener un depósito adecuado para el uso de la disposición de los desechos sólidos. Este debe contar con una entrada de agua para que luego del servicio puedan lavar el espacio y a lo interno deben adecuarlo con pipas metálicas o plásticas o en su defecto bolsas bien cerradas.

Por su parte, algunos comerciantes se mostraron de acuerdo con el Programa “San Francisco Limpio”. Tal es el caso de Isaura Fuenmayor, quien destacó “Por mi negocio pasan los camiones todos los días, acompañados por las cuadrillas de barrido manual. Esto ha mejorado al mil, por ciento. Desde la parroquia San Francisco, mantiene nuestro voto de confianza, que siga las arduas labores en la recuperación de un municipio limpio”.

Noticia al Día / Nota de Prensa