Propietarios de más de 38 terrenos baldíos en Maracaibo deberán regularizar su situación ante entes municipales

Las autoridades municipales de Maracaibo informaron este lunes, desde las instalaciones del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), que más de 38 propietarios de terrenos baldíos deberán regularizar su situación ante los organismos competentes. Esta medida forma parte del Plan de Abordaje para Terrenos Desocupados, impulsado por la Alcaldía de Maracaibo con el objetivo de recuperar espacios urbanos y fomentar el desarrollo económico local.

Óscar Urdaneta, intendente tributario de Maracaibo, aseguró que no está contemplada ninguna política de expropiación, lo que brinda tranquilidad a los propietarios de los inmuebles involucrados. “Si existen propietarios que se encuentran imposibilitados de reactivar sus terrenos, deberán considerar alternativas como el alquiler o la venta”, expresó.

Urdaneta también destacó que muchos propietarios ya han cumplido con los requisitos establecidos por la municipalidad y presentarán proyectos que generen empleo y contribuyan al bienestar de los habitantes de Maracaibo. Esta iniciativa busca transformar los espacios desocupados en áreas productivas que beneficien a la comunidad.

El equipo responsable del Plan de Abordaje para Terrenos Desocupados está conformado por Leticia Huerta de Chango, gerente general de Sedemat; Óscar Urdaneta, intendente tributario; Janner Pérez, presidente del Instituto Municipal de Ambiente (IMA); Enyerbert Atención, comandante del Cuerpo de Bomberos; Napoleón Rivero, director de Polimaracaibo; Miguel Silva, intendente urbano de Maracaibo; y el coronel Marcos Amaya, director de Comercio Exterior de la Alcaldía.

Las autoridades municipales informaron que el plan contempla la recuperación de espacios públicos como plazas y parques, así como la intervención de algunas viviendas abandonadas, las cuales serán abordadas progresivamente en la primera etapa del proyecto. Esta acción forma parte de una estrategia integral para revitalizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Janner Pérez, presidente del IMA, reiteró que la medida no implica la expropiación de los terrenos: “Hacemos un llamado al empresariado marabino para que se ponga a derecho en torno a los terrenos desocupados”, indicó. Además, señaló que el Plan de la Patria impulsa esta iniciativa como parte de dos grandes transformaciones: la recuperación de los espacios urbanos y el fortalecimiento del ecosocialismo, pilares fundamentales del nuevo enfoque de desarrollo para Maracaibo.

Por la periodista María García

Noticia al Día / Nota de prensa