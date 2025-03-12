Publican plataforma para monitorear la calidad del agua en el Lago de Maracaibo

La organización Venezuela 360 publicó el Observatorio de Eutrofización en el Lago de Maracaibo, una plataforma diseñada para el monitoreo de la calidad del agua en este ecosistema, utilizando imágenes satelitales procesadas con el Índice de Diferencia Normalizada de Clorofila (NDCI).

"Su objetivo es proporcionar información precisa y actualizada sobre la evolución del proceso de eutrofización en el Lago. Este observatorio se deriva del estudio ‘Eutrofización en el Lago de Maracaibo: Un análisis a través de estudios científicos e imágenes satelitales’, elaborado por VE360″, señala la organización.

Destaca que «el observatorio será actualizado mensualmente, permitiendo un seguimiento continuo de los cambios y evolución del proceso de eutrofización. Las capas del mapa se pueden seleccionar o deseleccionar las imágenes que quieran consultarse».

La organización explica que «también se programó una opción para comparar visualmente dos imágenes, la misma se activa en la opción ‘swipe’».

Noticia al Día con información de El regional