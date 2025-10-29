Publican programa oficial de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de Chiquinquirá

La Basílica Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá dio a conocer el programa oficial de las Fiestas Patronales 2025, que se celebran en honor a la patrona espiritual del Zulia. Las actividades litúrgicas y procesionales iniciaron el pasado domingo 26 de octubre y se extenderán hasta el jueves 30, con la participación de comunidades parroquiales, grupos religiosos y coros devocionales.

El domingo se realizó la tradicional procesión lacustre con la Sagrada Réplica, que recorrió desde la Basílica hasta el Malecón, pasando por calles emblemáticas como la 96 (Ciencias), la avenida 08 (Poez) y la calle 100 (Libertador). La jornada incluyó misas a las 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m. y 5:00 p.m., siendo la eucaristía principal presidida por el Pbro. Nedward J. Andrade G., acompañado por el Coro San Juan de Dios y la Banda Escuela San Juan de Dios.

Durante la semana, se celebran eucaristías vespertinas a las 5:00 p.m., con participación rotativa de zonas parroquiales y agrupaciones musicales. El lunes 27, martes 28 y miércoles 29 estuvieron a cargo de los presbíteros Nedward J. Andrade G. y José Miguel Hernández V., junto al ministerio musical Servidor de María Armando Paz. Cada jornada cuenta con responsables pastorales de zonas específicas, catequesis y grupos de apostolado.

El jueves 30 de octubre se celebrará la memoria mensual de San Andrés Apóstol, con eucaristía presidida por el Pbro. Nedward J. Andrade C., en comunidad con la Cofradía Corazón de Jesús, la Sociedad Religiosa Servidores de María y el Grupo San Andrés Apóstol.

Las actividades son transmitidas por redes sociales de la parroquia y medios comunitarios, como parte del esfuerzo por mantener viva la devoción mariana y compartir el mensaje espiritual con toda Venezuela.

Noticia al Día / Basílica