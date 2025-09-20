Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Pueblo pescador del Zulia elevó su voz junto al gobernador Caldera y la FANB en defensa de la soberanía

El pueblo pescador del Zulia, en sus pequeñas embarcaciones de faena, escenificó una marcha lacustre en el Lago de Maracaibo…

Por María Briceño

Pueblo pescador del Zulia elevó su voz junto al gobernador Caldera y la FANB en defensa de la soberanía
Foto: Cortesía
El pueblo pescador del Zulia, en sus pequeñas embarcaciones de faena, escenificó una marcha lacustre en el Lago de Maracaibo junto a su gobernador Luis Caldera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acantonada en la entidad y comunas pesqueras, para elevar su voz y levantar la bandera nacional en defensa de la soberanía, la paz y el derecho de los venezolanos a existir como nación independiente.

La actividad se inició desde el Espacio de Paz y Vida, ubicado en el sector Capitán Chico, donde la fuerza pescadora junto al mandatario regional; la presidenta del Consejo Legislativo del Zulia (Clez); el diputado a la Asamblea Nacional Francisco Torrealba, los comandantes de la Redi-Occidente, MG Pedro González; de la Zodi-Zulia, GD Javier Magallanes y de la Zona 11 de la GNB, GB José Viloria, realizaron la navegación hasta Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa.

Foto: Cortesía

El gobernador expresó que el Zulia sigue movilizado cada fin de semana con mayor conciencia, entusiasmo y esperanza, en defensa de la soberanía y la paz junto al presidente Nicolás Maduro.

“Desde el Lago de Maracaibo, como hace 202 años en esa Batalla Naval que cerró la independencia de Venezuela, con los héroes y heroínas del lago, del mar nuestros pescadores y pescadores en perfecta unión policial-militar-popular, estamos en defensa de la soberanía, de la biodiversidad, por el derecho a la paz”, enfatizó el mandatario zuliano.

El diputado Torrealba resaltó la participación masiva de los trabajadores de la pesca en esta manifestación que, refirió, es la primera actividad sectorial del Consejo Nacional de Defensa de la Soberanía y la Paz, creada para el resguardo del territorio frente a las agresiones del gobierno de los Estados Unidos.

Foto: Cortesía

“Esta actividad tenía que estar vinculada con los trabajadores y las trabajadoras de la pesca, porque ellos han sido agredidos en el mar Caribe. Están siendo atacados como si fueran objetivos de guerra por un gobierno que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que está utilizando esas armas de guerra con simples pescadores que salen a faenar para proveer los alimentos de su familia y de su pueblo”, sostuvo el parlamentario.

Destacó que Venezuela es una nación de paz y que el pueblo está unido sin distingo de ningún tipo, sino dentro del amor por la soberanía del país y en torno a una sola bandera, listos para defender la Patria.

La vocera del Consejo presidencial de Pescadores y Pescadoras en el Zulia, María Díaz, manifestó que, como hombres y mujeres de faena pesquera, que trabajan a diario en el Lago, las costas, los ríos y que surcan el mar Caribe, son y seguirán siendo los centinelas de las aguas que solo les pertenecen a los venezolanos.

Foto: Cortesía

“Estamos fusionados con el pueblo militar-policial y le decimos al mundo que Venezuela se respeta, que cubrimos todas nuestras costas, todos los movimientos que sean amenaza. Estamos en defensa de nuestra patria, Venezuela”, apostilló.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

