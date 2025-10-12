Domingo 12 de octubre de 2025
Al Dia

Pueblos originarios del Zulia se declaran en firme resistencia y activan el escudo Indígena

Tras una multitudinaria marcha en el Puente sobre el Río Limón, entre los municipios Mara y Guajira, para conmemorar los…

Por Andrea Guerrero

Pueblos originarios del Zulia se declaran en firme resistencia y activan el escudo Indígena
Foto: Cortesía
Tras una multitudinaria marcha en el Puente sobre el Río Limón, entre los municipios Mara y Guajira, para conmemorar los 533 años de resistencia indígena, este 12 de octubre los pueblos originarios del Zulia, encabezados por el gobernador Luis Caldera, hicieron una declaratoria de firmeza permanente frente a una nueva invasión imperial impulsada por el gobierno estadounidense.

Junto a líderes, lideresas, caciques y palabreros de los pueblos añú, japreira, yukpa, barí y wayuu, el gobernador Caldera manifestó que los pueblos indígenas se encuentran en resistencia permanente y ratificó a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y al de Colombia, Gustavo Petro el apoyo de los originarios y la y la decisión de vencer en honor a Chávez, Bolívar, Nigale, Yaurepara. "Este pueblo marchó para decirle al mundo que Venezuela se respeta y la defenderemos", sentenció el mandatario zuliano.

En declaratoria de los indígenas zuliano, el gobernador Caldera resaltó varios puntos clave en nombre de su pueblo, destacando en primer lugar la activación del Escudo Indígena Bolivariano en la frontera del Zulia, así como la Milicia Indígena en los 21 municipios de la entidad, bajo unión popular-militar-policial y a la orden del comandante presidente Maduro Moros.

También se declararon Guardianes de la Madre Tierra, concebido no como un tema de propiedad, sino de preservación de la vida en el planeta; otro punto fue el rechazo a las estructuras racistas, patriarcales y discriminatorias que aún persisten en organizaciones públicas y privadas de la sociedad venezolana y el compromiso de continuar resistiendo desde su cultura ancestral, revitalizando sus lenguas, medicina, tradición, espiritualidad y sistema organizativo.

Otro punto que marcó con énfasis fue el repudio al “premio imperial otorgado a quien ha declarado la guerra a los indios, a quienes fomentaron la división, la guarimba y la invasión".

La exhortación a los pueblos venezolanos, a los indígenas, a los abuelos, abuelas y trabajadores a profundizar la formación en el reconocimiento y el orgullo del origen indígena y la ratificación de que la lucha de los pueblos indígenas será por la justicia, la soberanía, la paz y por un mundo multipolar con caciques guerreros.

"Hoy más que nunca, en la memoria activa de esta tierra desde la Guajira, donde nace la Patria, decimos para el mundo: ‘Venezuela y Colombia unidos en resistencia indígena’”, decretó el gobernador.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

