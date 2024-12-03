Raquel Espina, vendedora de Santa Lucía: "No es a cualquiera que le queda una hallaca buena"

La conocida hallaquera de una de las parroquias más emblemáticas de la ciudad, Santa Lucía, dio a conocer a Noticia el Día algunos de sus "secretos" para hacer el rico plato navideño "Dejo que el guiso se añeje hasta dos días. no le pongo vino y no se deben congelar porque al calentarlas se cuartea la masa. Las hojas se deben limpiar con vinagre para que no se ponga babosa la masa. Hago 200 diarias y mis esposo las amarra pero todo el proceso lo hago yo"

Han transcurrido más de 30 años y Raquel Espina ha pasado la vida haciendo hallacas en el el corazón de de la parroquia Santa Lucia. "Búscala allá, en la esquina de la casita azul al lado de la plaza, que son las mejores del mundo y si quereís pregúntaselo a cualquier vecino que en las mesas de nochebuena de aquí no falta una de Raquel", nos dijo Migdalia Margarita Castellano que nos indicó la dirección.

Foto: Will Marval

Llegamos al abasto donde se encontraba y después de irse a retocar un poco para posar frente a la cámara de Noticia al Día, nos contó que lleva 35 años haciendo la multisápida "con el mismo sabor de un plato navideño maracucho", dice.

Raquel se prepara con anticipación para ofrecer lo mejor a su clientela el fin de año y en oportunidades , a pesar de que comienza dos mes antes de llegar diciembre, para preparar el guiso y demás detalles, siempre le falta tiempo para complacer a quiénes solicitan la variedad de carne, cerdo, pollo, mojito.

“Me levanto a las 5 am abrimos la ventana para que entre Dios y comenzamos mi esposo y yo a preparar los materiales para elaborarlas". Aquí no hay espacio para la haraganería y algunos familiares nos ayudan a limpiar las hojas de bijao con vinagre para que se proteja la masa y cuando estén guardadas no se ponga babosa, es uno de los secretos de la abuela.

A cualquiera no le queda una hayaca buena



Sentada en un taburete frente a la mesa con todos los ingredientes que lleva una hayaca maracucha, el guiso de carne o pollo, la masa aliñada con onoto extendida en la hoja, aceitunas, alcaparras, pasas, encurtidos en mostaza, cebolla, pimentón, garbanzos, comienza la faena que termina siempre tarde después de elaborar hasta 1.300 , incluyendo muchos pedidos.

Foto: Will Marval



“La hayaca tiene su secreto, que para mí está en algunos ingredientes como los garbanzos que no deben faltar, el dulzor que le da la pasa, las verduras bien picadas , el encurtido ,dice y asegura que no es a cualquiera que le queda una hallaca buena porque al no tener el “punto” de la masa con la consistencia y color, se desbarata al abrirla y no luce el aspecto necesario con un guiso gustoso que le haga decir al maracucho: “ verrr esto si es una hallaca”.

Depende de muchos detalles que hay que tomar en cuenta, incluso el no saber amarrarla como debe ser influye en la calidad, porque si le entra agua durante el hervor pierde el sabor y consistencia”, asegura la famosa vendedora. El guiso no debe ser pastoso ni mucha salsa, la carne que se utiliza se corta en cuadros pequeños, nunca debe llevar tomate.

Foto: Will Marval

“Cada región del país tiene su hallaca, pero pienso que la de nosotros los maracuchos son las mejores del mundo”, dice y suelta una carcajada por su ocurrencia.

Foto: Will Marval

Una buena es aquella que se prepara con los ingredientes adecuados y se envuelve en hojas de bijao para darle su sabor característico. Es un plato emblemático de la gastronomía venezolana y un símbolo de la identidad nacional que la mayoría de las veces se prepara en familia y tiene un alto valor nutritivo.

Foto: Cortesía

La gaitera de la parroquia, Sonia Carrillo, dio fe de lo buenas que son las hallacas de Raquel. "Son lo máximo sin duda, se las echo a cualquiera" dijo ,al momento en que visitaba el abasto donde nos encontramos con la que las elabora que son de gran aceptación en Santa Lucía.

Foto: Will Marval

Le preguntamos antes de terminar la conversación con esta famosa que hace el plato navideño, cual es a su parecer la mejor hallaca que ha probado y sin titubear respondió: "la que hago yo, la maracucha", sonrió.

Foto: Will Marval

Javier Sánchez

Noticia al Día