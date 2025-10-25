Rayo ya está en casa

El perrito Rayo, extraviado en Maracaibo, fue localizado, sano y salvo, gracias al apoyo de vecinos y usuarios en redes sociales que se sumaron a la difusión de su caso.

Rayo había sido visto por última vez en los alrededores de la avenida 71 con calle 16, caminando en dirección a 5 de Julio, luego de desaparecer de su hogar frente al Colegio San Vicente de Paúl..

Este viernes, sus responsables confirmaron su aparición y agradecieron públicamente a quienes colaboraron en la búsqueda. “¡Ya apareció Rayo! Gracias a todos por su apoyo y colaboración. ¡Los buenos somos más!”, expresaron en un mensaje difundido por redes.

Noticia al Día