Realizan conversatorio para potenciar el turismo en la región zuliana aunado a la sostenibilidad

En el marco de la semana del turismo, en horas e la mañana de este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo un conversatorio con la participación de diferentes organizaciones públicas y privadas en la ciudad, para seguir impulsando el turismo en toda la región zuliana aunado a la sostenibilidad. La actividad tuvo lugar en la sede de Turiszulia, situada en la Calle Carabobo.

Contó con la asistencia de Irama Salazar, autoridad única del turismo en el estado Zulia, el profesor Mario Isea, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio Exterior de la gobernación, Dino Cafoncelli, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Oswaldo García, director de la Cadena de Restaurantes y Marbella Floville, Directora de Turismo del municipio San Francisco.