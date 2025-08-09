Realizan eucaristía en la Basílica de Chiquinquirá para bendecir la nueva gestión de Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo

A las once de la mañana de este sábado nueve de agosto, el párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Nedward Andrade, auspició una misa de acción de gracias para bendecir la elección y la nueva gestión gubernamental de Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo.

En compañía de su esposa, la primera dama de la ciudad, Ana Clara Barboza de Di Martino y de sus hijas e hijos, Di Martino recibió la bendición de la santa patrona de los zulianos, asumiendo el compromiso de ejecutar un gobierno municipal que le de respuesta efectiva a los ciudadanos y sus peticiones.

Diferentes personalidades del ámbito político de la región se dieron cita durante la homilía. Entre estas destacan Magdelys Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia, el diputado Arnoldo Olivares, director general del Ayuntamiento local y Jessy Gascón, presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo.

También estuvieron presentes los concejales Judith Colman (segunda vicepresidenta del Concejo), Edwin Batista (secretario municipal), Eudomar Guerrero (subsecretario municipal), Maritza Enriquez y Luis Morillo. La familia Di Martino ofrendó alimentos para que nunca le falte el pan a los venezolanos.

Poco antes de culminar la misa, el padre Nedward Andrade le colocó a Gian Carlo Di Martino una pequeña imagen de la Virgen del Rosario de Nuestra Señora de Chiquinquirá en su pecho para que lo proteja y le ayude a llevar las riendas de la municipalidad en el transcurso de los próximos cuatro años.

"La Chinita siempre nos acompaña y aquí estamos rindiéndole honores para que nos ayude y proteja. Esta misa de acción de gracias es para que en medio de tanta dificultad podamos tener la fuerza espiritual y suficiente a través de la virgen y de Dios Todopoderoso. Estamos aquí por algo, no por casualidad, porque así lo quiso Dios y la Virgen y lo menos que podemos hacer es rendir tributo", dijo el Alcalde.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano