Realizan homenaje al "Bolerista de América" Felipe Pirela para celebrar los 85 años de su natalicio en Maracaibo

Este miércoles tres de septiembre, el inmortal Felipe Pirela, bautizado en la década del 60 por el maestro Armando Manzanero como el "Bolerista de América", estuviera cumpliendo 85 años de edad y para celebrar su invaluable legado, la Alcaldía de Maracaibo realizó un homenaje musical en el que estuvieron presentes algunos de sus familiares y personas que lo conocieron cuando vivía en Santa Lucía.

La actividad comenzó a las once de la mañana con las palabras de apertura del periodista Ramón Colina, Director de Cultura del Ayuntamiento local y uno de los organizadores de este tributo que contó con la asistencia del "Tenor del Zulia", Oscar Valencia, el diputado a la Asamblea Nacional Arnoldo Olivares, Angelica Reyes, presidenta del Panteón Regional y demás cultures populares de la región.

Músicos pertenecientes al Ensamble Municipal Rafael Rincón González abrieron el homenaje con "Entre tu amor y mi amor", "Pobre del pobre", "Únicamente Tu", "Mi Puerto Cabello", interpretadas por el cantante Ángel Corzo, quien cautivó al publico con su potente y melódica voz. Uno de los primos de Felipe Pirela, Yhoel Pirela, también participó en el sentido recital.

Durante el evento, fue develado un retrato pintado al óleo por el artista plástico Sergio Sarcos y la hija de el "Bolerista de América", Lennys Pirela, envió un mensaje de voz que fue colocado con altavoces, en el que agradeció a la Alcaldía de Maracaibo y a los marabinos en especial, por mantener la obra de su padre vigente, aún cuando el género del bolero no esté en la palestra musical como en otrora.

En el segundo set musical fueron interpretados "Cuando estemos viejos", "Sombras nada más", "Silencio", "El Retrato de Mamá" y "Tres Regalos".

Oscar Valencia, el "Tenor del Zulia".

En el homenaje estuvieron presentes varios familiares de Felipe Pirela.

Ángel Corzo deleitó a los presentes con su potente y melódico timbre vocal.

Ramón Colina, Director de Cultura de la Alcaldía de Maracaibo.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y videos: Xiomara Solano