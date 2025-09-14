Realizan limpieza en las escuelas de Baralt

A horas de comenzar el nuevo año escolar, las cuadrillas de servicios públicos de la alcaldía Bolivariana de Baralt, se encuentran realizando labores de limpieza y desbroce en las instituciones educativas de las diferentes parroquias que conforman la jurisdicción.

La información la dio a conocer el alcalde Samuel Contreras, quien aseguró que se trata de una mega jornada de aseo, desmalezamiento y recolección de desechos sólidos que se lleva a cabo en todos los espacios públicos del municipio y que, durante esta semana que culmina, ha sido enfocada en las sedes escolares.

La primera autoridad aseguró que dicha acción se desarrolla siguiendo las instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, aclarando también que esto se une al plan de abordaje integral en materia de limpieza ordenada por el Gobernador Luis Caldera.

Noticia al Día / Nota de prensa