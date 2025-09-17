Reasfaltado en la avenida Universidad favorece habitantes de las parroquias Chiquinquirá y Juana de Ávila

La intervención de 1.8 kilómetros de la avenida Universidad de Maracaibo inició la Gobernación del Zulia, a través de su instituto de vialidad, colocando 2.002 toneladas de mezcla asfáltica en puntos críticos del tramo que comprende entre la avenida La Limpia y Delicias, impactando de manera positiva a las parroquias Chiquinquirá y Juana de Ávila.

El gobernador Luis Caldera supervisó el comienzo de los trabajos, que contemplan la demarcación de 11.6 kilómetros de línea continua, 5.8 kilómetros de discontinua y la pintura de brocales.

La obra beneficiará a dos circuitos comunales: Batalla Chiquinquireña de la parroquia Chiquinquirá, conformada por ocho consejos comunales con 7.043 habitantes, y Juana de Ávila, perteneciente al territorio parroquial del mismo nombre, con 11 consejos comunales y 51.000 habitantes.

En el tema del transporte, cinco rutas que transitan por esta vía también serán favorecidas por la rehabilitación de esta importante vía que conduce a importantes centros de salud y educación.

Las rutas a saber son las líneas autobuseras de La Rotaria, 5 de Julios-La Curva, UNI 6, Circunvalación 2 y la de carritos por puesto 5 de Julio; mientras que las instituciones de salud son el servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza, la Fundación Amigos del Niño con Cáncer y el Instituto Regional de Investigación y Estudio de Enfermedades Cardiovasculares.

También impacta en instituciones educativas y culturales como la Universidad del Zulia, el Instituto Latino y el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia.

