Recién casados hacen emotiva ofrenda al Potazo Chiquinquireño

En un gesto que conmovió a los presentes, una pareja de recién casados decidió iniciar su vida matrimonial con un acto de generosidad: su primera ofrenda como esposos fue una colaboración al Potazo Chiquinquireño, realizado en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

La pareja selló su unión ante Dios en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, y al salir del templo, se acercaron a uno de los puntos de recolección para entregar su aporte. Este gesto fue recibido con aplausos por los voluntarios y asistentes, quienes lo calificaron como una muestra viva de que el amor verdadero se expresa en la entrega a los demás.

“Su caridad es la muestra más hermosa de que el amor verdadero siempre se da a los demás”, se publicó en la cuenta oficial del Potazo en Instagram, junto a una imagen que capturó el emotivo momento.

La organización agradeció públicamente el gesto, destacando que actos como este fortalecen el espíritu solidario que caracteriza al pueblo zuliano y venezolano.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá