Recolección de desechos sólidos sufre retraso en San Francisco por las lluvias

El plan rotativo de recolección de desechos sólidos domiciliarios ha sufrido un retraso por las dificultades en el acceso de las unidades recolectoras al relleno sanitario, luego de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, así lo dio a conocer Carlos Calles, presidente del Instituto Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur) de la alcaldía de San Francisco.

Calles en compañía de Javier Solano, director de Aseo Urbano y Domiciliario y por disposición del alcalde Gustavo Fernández, realizó este sábado una inspección para constatar la situación en el relleno sanitario, ubicado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada, desde donde hizo el anuncio del retraso en la recolección de desechos sólidos por las lluvias.

“Las torrentes precipitaciones de la noche del viernes y la mañana de este sábado, han afectado nuestras operaciones”, aseguró el presidente de Imasur, recordando que el relleno sanitario es la disposición final de todos los desechos que se recolectan en el municipio San Francisco.

“Vinimos hasta acá para que la ciudadanía sepa el estado en que se encuentra el relleno sanitario y el acceso a él, y que si hoy se presenta un retraso en su sector, es por este motivo”, dijo Carlos Calles al asegurar que se están tomando las medidas y se está Re planificando el trabajo para que en las próximas horas y días, se pueda avanzar y recuperar lo que se ha retrasado en el servicio de aseo urbano y la recolección de desechos domiciliarios.

“Le pedimos a todos los vecinos y a todas las comunidades de San Francisco, que resguarden sus desechos, que el retraso será momentáneo, como consecuencia de las lluvias”, exhortó Calles al asegurar que “tenemos los compactadores, el capital humano, la capacidad y las ganas de seguir trabajando con nuestro alcalde Gustavo Fernández”.

Noticia al Día/Nota de prensa