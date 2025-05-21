Reconocen a dermatólogos del SAHUM en Congreso Latinoamericano en Uruguay

El Servicio de Dermatología del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) celebró una destacada participación en el "Congreso Latinoamericano de Dermatología" celebrado en Punta del Este, Uruguay.

El equipo, liderado por la Dra. Oneida Osorio Muñoz y bajo la jefatura del Dr. Reyes Alirio Torres, cosechó importantes reconocimientos gracias a la presentación de tres casos clínicos.

Los representantes del Postgrado de Dermatología de LUZ del SAHUM, la Dra. Lizmar Torres (Adjunta), el Dr. Raúl Risson (Residente de tercer año) y la Dra. Yamileth Granadillo (Residente de segundo año), fueron los encargados de exponer los trabajos que recibieron el aplauso y el reconocimiento de la comunidad dermatológica latinoamericana.

Esta excelente participación subraya el talento y la dedicación del equipo de dermatología del SAHUM, posicionando una vez más al hospital y a la Universidad del Zulia (LUZ) como referentes en la investigación y el desarrollo de la especialidad en la región.

