Recortes de cabilla convertidos en hermosas figuras navideñas: En el 18 de Octubre las venden de varios tamaños y luces de colores

Hermosas figuras navideñas, fabricadas de manera artesanal y ornamentadas con destellantes luces de colores ya comenzaron a verse en las calles y avenidas de la zona norte de Maracaibo, marcando el inicio de la temporada decembrina que, para muchas personas, es la época más linda del año.

Atravesando la prolongación de la circunvalación Nº 2, a pocos metros de la avenida 5 del populoso sector 18 de Octubre está el taller de Diego Mogollón, un experimentado herrero que con mucha creatividad y destreza, convierte retazos de cabilla en estrellas, renos, lazos, bambalinas y guirnaldas, entre otros.

Los precios de sus artículos varían dependiendo del tamaño y del tipo de figura que la gente prefiera llevar para decorar sus hogares o comercios. Los renos, por ejemplo, tienen un costo de 25 a 30 dólares, mientras que un juego de tres cajas de regalo que tiene en exhibición vale $50.

Asimismo, las estrellas y bastones valen 20 dólares, mientras que los lazos y guirnaldas, por ser de gran tamaño e ideales para adornar ventanales y pórticos, se venden por 45 "verdes". El juego de tres bambalinas que perfectamente sirve para jardines por lo llamativas que son vale 60 dólares.

Diego Mogollón tiene más de 20 años trabajando con la herrería en su casa, negocio que heredó de su padre quien fue un maestro de este oficio, fabricando objetos con diferentes tipos de metal. Además de las figuras que mantiene en exhibición desde hace pocos días, también hace pesebres, San Nicolás, arbolitos, entre otros diseños.

Noticia al Día / José Gregorio Flores.

Video: José Gregorio Flores.