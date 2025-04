Refrescante lluvia bendice a Maracaibo y a San Francisco la mañana del Domingo de Resurrección

Con una refrescante lluvia, los habitantes de los municipios Maracaibo y San Francisco amanecen y se preparan para conmemorar el Domingo de Resurrección este 20 de abril.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa que "prevalece cielo nublado en la mayor parte del país, disipándose actividad convectiva asociada a precipitaciones de intensidad variable algunos y actividad eléctrica en zonas de *Bolívar, Amazonas, Yaracuy, oeste de Falcón, este de Apure y Zulia".

Para la iglesia católica, la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá tiene en su programación para este domingo de Resurrección, Misas dominicales a las 8:00 am, 9:30 am, 11:00 am y 5:00 pm.

Noticia al Día