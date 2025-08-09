Sábado 09 de agosto de 2025
Principal

Refuerzan la seguridad con 27 nuevas patrullas y 10 ambulancias

Empezarán a operar desde la siguiente semana

Por María Briceño

Refuerzan la seguridad con 27 nuevas patrullas y 10 ambulancias
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció este viernes 8 de agosto, en rueda de prensa, luego de asumir su cargo como primera autoridad municipal, que serán incorporadas 27 patrullas y 10 ambulancias, para reforzar el sistema de seguridad de la ciudad.

En su primera rueda de prensa como alcalde de Maracaibo, Di Martino explicó que estas nuevas unidades acaban de llegar a Maracaibo para ponerlas a operar a partir de la próxima semana y que ya se establecieron las comisiones de enlace en las áreas de la policía y los bomberos.

"Debido a que tenemos que analizar principalmente la dignificación del policía, ya que los salarios son muy bajos y en esas condiciones no podemos tener un policía óptimo, o son policías, o son vigilantes, o son prestamistas o contratistas, y no podemos tener esa divergencia”.

Señaló que hay un estado de emergencia en la policía que hay que abordar inmediatamente y será iniciado con la formación del funcionario.

"Ya que tenemos una, dos o tres generaciones de policías que estuvieron bien formados y con base en esa generación ir reestructurando a la policía e ir preparando una nueva academia de policía que pueda ir hacia una evaluación integral para determinar quién está apto y quien no, y cuál es ese policía que se quiere quedar como policía o se quiere ir como vigilante a cuidar comercios y empresarios”, puntualizó Di Martino.

Anunció que desde este mismo sábado habrá una comisión de enlace para asumir Polimaracaibo y una vez se hayan tomado las riendas de este cuerpo policial municipal, se pongan en operación las nuevas patrullas para reforzar la seguridad en Maracaibo.

Lee también: Candidato Gian Carlo Di Martino ejerce su derecho al voto

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Refuerzan la seguridad con 27 nuevas patrullas y 10 ambulancias

Refuerzan la seguridad con 27 nuevas patrullas y 10 ambulancias

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

Juegos Panamericanos de Lima 2027 incluirá dos nuevas disciplinas

A 37 años de la partida de Don Ramón

A 37 años de la partida de Don Ramón

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Instalan 100 % de las luminarias de la Vereda del Lago

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Asesinada a puñaladas por una deuda de 10 dólares

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Un herido y graves daños por explosión eléctrica e incendio en Bello Monte

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

Detenida e imputada por el MP mujer que asesinó a tres adultos mayores junto a su pareja para robarlos

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Jessy Gascón es la nueva Presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Refuerzan la seguridad con 27 nuevas patrullas y 10 ambulancias

Empezarán a operar desde la siguiente semana
Zulia

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

El mandatario local adelantó que este sábado será oficializado el equipo completo de directores
Zulia

Harán misa de acción de gracias por elección de Gian Carlo Di Martino como alcalde de Maracaibo este sábado 9-Ago

Se realizará en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, a las 11:00 de la mañana
Zulia

Se prevé incremento de lluvias y actividad eléctrica en varias regiones del país durante la noche

Las zonas donde se prevé mayor intensidad y frecuencia de estos fenómenos son nuestra Guayana Esequiba, el norte del estado Bolívar, Anzoátegui, los Llanos Occidentales y el estado Mérida

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025