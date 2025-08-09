Refuerzan la seguridad con 27 nuevas patrullas y 10 ambulancias

El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció este viernes 8 de agosto, en rueda de prensa, luego de asumir su cargo como primera autoridad municipal, que serán incorporadas 27 patrullas y 10 ambulancias, para reforzar el sistema de seguridad de la ciudad.

En su primera rueda de prensa como alcalde de Maracaibo, Di Martino explicó que estas nuevas unidades acaban de llegar a Maracaibo para ponerlas a operar a partir de la próxima semana y que ya se establecieron las comisiones de enlace en las áreas de la policía y los bomberos.

"Debido a que tenemos que analizar principalmente la dignificación del policía, ya que los salarios son muy bajos y en esas condiciones no podemos tener un policía óptimo, o son policías, o son vigilantes, o son prestamistas o contratistas, y no podemos tener esa divergencia”.

Señaló que hay un estado de emergencia en la policía que hay que abordar inmediatamente y será iniciado con la formación del funcionario.

"Ya que tenemos una, dos o tres generaciones de policías que estuvieron bien formados y con base en esa generación ir reestructurando a la policía e ir preparando una nueva academia de policía que pueda ir hacia una evaluación integral para determinar quién está apto y quien no, y cuál es ese policía que se quiere quedar como policía o se quiere ir como vigilante a cuidar comercios y empresarios”, puntualizó Di Martino.

Anunció que desde este mismo sábado habrá una comisión de enlace para asumir Polimaracaibo y una vez se hayan tomado las riendas de este cuerpo policial municipal, se pongan en operación las nuevas patrullas para reforzar la seguridad en Maracaibo.

Noticia al Día/Nota de prensa