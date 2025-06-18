Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Rehabilitación de la carretera Machiques Colón arranca con la colocación de 80 toneladas de asfalto en 35 kilómetros de arteria víal

Esta es la primera fase de los trabajos, que están complementados con obras en el municipio Rosario de Perijá

Por María Briceño

Rehabilitación de la carretera Machiques Colón arranca con la colocación de 80 toneladas de asfalto en 35 kilómetros de arteria víal
El gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera, marcó el inicio de los trabajos de rehabilitación de la carretera Machiques-Colón, los cuales beneficiarán a habitantes de los municipios Machiques y Jesús María Semprúm.

Desde esta importante vía, el mandatario zuliano, informó que serán aplicadas 80 toneladas de asfalto en caliente tipo 3 en 35 kilómetros a rehabilitar con 42 pases de agua con alcantarillado.

Explicó que esta es la primera fase de los trabajos, que están complementados con obras en el municipio Rosario de Perijá, donde se va a comenzar la reparación de cinco grandes alcantarillas y la colocación de 30 toneladas de asfalto, específicamente desde el Puente Palmar hacia la Villa del Rosario.

También informó que en julio se emprenderán los trabajos de asfaltado en el casco central de Machiques, cumpliendo con la palabra en la campaña electoral.

Foto: cortesía

En cuanto al tema de la salud en este municipio del eje perijanero, expuso que se implementará el Plan Cayapa de la Salud en el Hospital Nuestra Señora del Carmen y que para garantizar su intervención en diversas áreas, comisionó al candidato por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), a la alcaldía, Marcos Perrota y al diputado Anuar Younese, para que realicen una evaluación sobre las áreas prioritarias a intervenir.

Refiriéndose a la inspección de las obras, Caldera, quien en su plan de gobierno las comunas son parte de este, aseguró que los mejores inspectores son los comuneros y comuneros; así como los productores, ganaderos, concejales, con quienes tendrá comunicación constante.

Foto: cortesía

“Ahora en Machiques será muy común ver al gobernador del Zulia recorriendo los municipios. Ya se acabó la excusa, la ausencia y la división, porque el Gobierno del Zulia es con las comunas, es con los productores, con los campesinos, con los ganaderos y vamos a estar trabajando juntos”, sostuvo el gobernador.

Foto: cortesía
Foto: cortesía

Noticia al Día

