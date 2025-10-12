Rehabilitan 6.2 kilómetros de vialidad en el tramo Paila Negra–La Tigra, municipio Mara

Este domingo fue entregado el tramo recuperado de 6.2 kilómetros de la vía Paila Negra–La Tigra, en el municipio Mara, estado Zulia, como parte de los trabajos de rehabilitación vial en la zona fronteriza colombo-venezolana. La entrega se realizó en el marco de la conmemoración de los 533 años de la Resistencia Indígena.

La obra forma parte del Plan Estadal de Vialidad y fue ejecutada con apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Mara. El objetivo es mejorar las condiciones de tránsito en este sector de la Troncal del Caribe, facilitando el desplazamiento de comunidades, transportistas y productores que hacen vida en la zona.

Durante la actividad, el gobernador Luis Caldera destacó que esta vía se suma a otras rehabilitadas en el eje fronterizo, y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura vial en beneficio de los zulianos.

En el tramo se colocaron 5 mil toneladas de asfalto en caliente tipo III. Habitantes de comunidades cercanas, como La Soledad, acompañaron la entrega y valoraron el impacto positivo de la obra. “Es una vía que nos conecta con la Guajira y con Colombia. Esta rehabilitación nos beneficia a todos”, expresó Gisela Ávila Sierra, residente del sector.

La rehabilitación de este tramo busca garantizar la transitabilidad en una zona clave para el intercambio comercial y el acceso a servicios en la frontera zuliana.

