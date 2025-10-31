Viernes 31 de octubre de 2025
Zulia

Rehabilitan cementerios en Mara para recibir a visitantes el Día de los Fieles Difuntos

Los trabajos se enfocaron en la adecuación, desmalezamiento, mejoras de infraestructura y ampliación de horarios para garantizar que los ciudadanos puedan rendir homenaje a sus seres queridos

Por Arelys Munda

De cara a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos el próximo domingo, 2 de noviembre, la Alcaldía del municipio Mara, bajo la gestión del Alcalde Edgar Labarca, culminó el plan de rehabilitación y mantenimiento en sus cinco camposantos. Los trabajos se enfocaron en la adecuación, desmalezamiento, mejoras de infraestructura y ampliación de horarios para garantizar que los ciudadanos puedan rendir homenaje a sus seres queridos en un ambiente digno y seguro.

Las labores se concentraron en los cementerios de las parroquias Ricaurte, San Rafael, La Sierrita y Luis de Vicente, incluyendo los camposantos de Santa Cruz, María Auxiliadora, San José, Nuestra Señora de Coromoto y Carrasquero.

Teresa Chacín, directora de los Servicios Autónomos Municipales de Cementerios y Servicios Funerarios (SAMCSF,) de la Alcaldía Bolivariana de Mara, dio a conocer algunas de las actividades realizadas en los cinco cementerios que se encuentran listos para recibir a los visitantes:

‎"Durante los días 1 y 2 de noviembre, los cementerios estarán abiertos en un horario especial de 7:00 am a 3:00 pm, garantizando la seguridad de los asistentes mediante la coordinación con los cuerpos de seguridad del municipio", señaló Chacín.

Detalles de las obras

  • En el Cementerio Nuestra Señora de Coromoto, en La Sierrita, se está construyendo una nueva cerca perimetral de 175 metros para reforzar la seguridad en el camposanto.
  • Se ha avanzado un 80% en las mejoras en la iluminación del Cementerio San José, en San Rafael de El Mojan.
  • Paralelo a estos trabajos, en el Cementerio de Santa Cruz de Mara, fueron realizados trabajos de pintura y reestructuración en su área posterior.
La Alcaldía de Mara, invita a la ciudadanía a visitar y honrar a sus seres queridos en estos espacios recuperados, asegurando que la jornada se desarrolle con el respeto y cuidado que merecen.

