De cara a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos el próximo domingo, 2 de noviembre, la Alcaldía del municipio Mara, bajo la gestión del Alcalde Edgar Labarca, culminó el plan de rehabilitación y mantenimiento en sus cinco camposantos. Los trabajos se enfocaron en la adecuación, desmalezamiento, mejoras de infraestructura y ampliación de horarios para garantizar que los ciudadanos puedan rendir homenaje a sus seres queridos en un ambiente digno y seguro.

Las labores se concentraron en los cementerios de las parroquias Ricaurte, San Rafael, La Sierrita y Luis de Vicente, incluyendo los camposantos de Santa Cruz, María Auxiliadora, San José, Nuestra Señora de Coromoto y Carrasquero.

Imagen: cortesía

Teresa Chacín, directora de los Servicios Autónomos Municipales de Cementerios y Servicios Funerarios (SAMCSF,) de la Alcaldía Bolivariana de Mara, dio a conocer algunas de las actividades realizadas en los cinco cementerios que se encuentran listos para recibir a los visitantes:

‎"Durante los días 1 y 2 de noviembre, los cementerios estarán abiertos en un horario especial de 7:00 am a 3:00 pm, garantizando la seguridad de los asistentes mediante la coordinación con los cuerpos de seguridad del municipio", señaló Chacín.

Imagen: cortesía

Detalles de las obras

En el Cementerio Nuestra Señora de Coromoto, en La Sierrita, se está construyendo una nueva cerca perimetral de 175 metros para reforzar la seguridad en el camposanto.

Se ha avanzado un 80% en las mejoras en la iluminación del Cementerio San José, en San Rafael de El Mojan.

Paralelo a estos trabajos, en el Cementerio de Santa Cruz de Mara, fueron realizados trabajos de pintura y reestructuración en su área posterior.

Imagen: cortesía

La Alcaldía de Mara, invita a la ciudadanía a visitar y honrar a sus seres queridos en estos espacios recuperados, asegurando que la jornada se desarrolle con el respeto y cuidado que merecen.

Noticia Al Dia / Arelys Munda