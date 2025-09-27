Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar), reinauguró la noche del jueves 25 de septiembre la plaza Ana María Campos, ubicada en la avenida El Milagro, como parte del plan de recuperación de espacios públicos que impulsa el encuentro ciudadano y el sano esparcimiento.

La intervención integral realizada por Sedepar devolvió a los marabinos un espacio emblemático, símbolo de lucha y memoria, que ahora ofrece condiciones óptimas para el disfrute familiar.

Los trabajos incluyeron poda, tala controlada y desraizamiento de árboles, garantizando la seguridad vegetal del entorno. También se ejecutó la remoción y recuperación de mobiliario urbano, la construcción de nuevas aceras y brocales de concreto, así como el revestimiento de pisos y paredes con materiales resistentes y estéticos.

El paisajismo fue uno de los elementos centrales de la rehabilitación, con la siembra de especies ornamentales, colocación de grama japonesa y la instalación de un sistema de riego automatizado que facilita el mantenimiento de las áreas verdes. Además, se incorporaron luminarias LED de alta potencia para mejorar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad.

Como parte de la restauración, se recuperaron esculturas y la placa conmemorativa, preservando el valor histórico del lugar. También se instalaron señaléticas que orientan a los visitantes y enriquecen la experiencia en el espacio.

El director de Sedepar, Namik Torres, destacó que esta entrega reafirma el compromiso de la gestión municipal con la construcción de una ciudad más digna, donde cada rincón cuenta y cada esfuerzo suma. La plaza Ana María Campos se consolida así como un punto de encuentro para la comunidad, promoviendo el bienestar colectivo y el fortalecimiento del tejido social.

