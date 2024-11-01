Reportan hallazgo de una tragavenado en la urbanización Los Modines

La noche del jueves 31 de octubre, fue reportado el hallazgo de una tragavenado, en la urbanización Los Modines de Maracaibo.

La serpiente fue visualizada por habitantes de una vivienda, cuando se encontraba en el bahareque del inmueble.

Los ciudadanos comenzaron a grabarla sin hacerle algún daño aparente. Se presume que la dejaron ir, pero reportaron su aparición en varios grupos del urbanismo para alertar a la comunidad.

La aparición de este animal ha aumentado aún más debido a los torrenciales aguaceros que se han registrado en la ciudad.

El pasad 30 de octubre, José Sandoval, presidente de Mapache ECOaventura, liberó una tragavenado en la segunda etapa del Parque Vereda del Lago con la intención de devolverla a su hábitat natural.

Noticia al Día