Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

En horas de la tarde de este sábado, 18 de octubre se reportó un fuerte incendio en el patio campo petrolero Palmarejo, municipio Mara, estado Zulia.

Según fuentes cercanas a PDVSA Santa Cruz, confirmaron que el fuego consume una acumulación de crudo pesado en el área.

Al lugar del hecho llegaron la unidad de supresión M-20 de PDVSA y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mara, para controlar las llamas y evitar la propagación.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocó el incendio y si hay heridos.

Foto: Andrea Guerrero

Avance…