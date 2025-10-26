Reportan perrito blanco en estado de abandono frente a la alfarería Alcaribe en Maracaibo

Vecinos de la zona reportaron la presencia de un perrito de color blanco en aparente estado de abandono, ubicado en una de las aceras frente a la alfarería Alcaribe, en Maracaibo.

El animal se encuentra visiblemente desnutrido y en mal estado de salud, según testigos que intentaron brindarle alimento sin éxito.

La situación generó preocupación entre transeúntes y residentes, quienes hacen un llamado urgente a organizaciones de protección animal, veterinarios solidarios o autoridades competentes para que puedan brindarle atención médica y resguardo.

Quienes puedan colaborar o tengan información sobre posibles rescatistas pueden comunicarse al siguiente número de contacto:+58 412-6620831.

Noticia al Día