Reportan sismo de magnitud 3.3 al este de Bachaquero

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró este martes un sismo de magnitud 3.3 en la escala de magnitud momento (Mw), ocurrido a las 15:35 (hora local), con una profundidad de 35.3 kilómetros.
El epicentro fue localizado en las coordenadas 10.008° N y 70.784° O, aproximadamente 37 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, aunque el movimiento telúrico fue percibido levemente por habitantes de zonas cercanas.
Noticia al Día / Funvisis