Reportan sismo de magnitud 3.8 al este de Bachaquero

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un movimiento telúrico de magnitud 3.8 en la escala de momento sísmico (Mw), ocurrido a las 17:35 HLV de este miércoles.

El evento tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 10.043°N – 70.672°O, aproximadamente 50 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones a personas. Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil ante cualquier réplica o eventualidad.

