Reportan un hueco "traga carros", a pocos metros del Hospital Madre Rafols en la C-2

La temporada de lluvias sigue haciendo estragos en la capital zuliana. Usuarios de las diferentes redes sociales vienen reportando desde este sábado dos de noviembre un gran hueco en la Circunvalación 2, a pocos metros del Hospital Madre Rafols, poniendo en peligro a los conductores que transitan la zona.

El boquete, originado por un desprendimiento de tierra, mide más de cuatro metros de largo y tiene al menos tres de ancho. Está en sentido norte-sur de la referida arteria vial, en dirección hacia el sector Amparo de Maracaibo y puede ocasionar un terrible accidente, sobre todo, durante la noche.

Residentes del complejo de villas La Arboleda, ubicado justo al frente de donde se hizo el gran agujero, hicieron un llamado a las autoridades competentes de la región para que se presenten en el sitio y realicen una evaluación exhaustiva sobre las causas que originaron que el asfalto cediera.

Al parecer, las últimas precipitaciones son el motivo de esta problemática, ya que varios vecinos de la zona aseguran que el agua socavó el suelo subterráneo. Asimismo, se mantienen en alerta pues del otro lado de la carretera, el asfalto está débil y podría ceder en el transcurso de los próximos días.

Noticia al Día / José Gregorio Flores