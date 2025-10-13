Lunes 13 de octubre de 2025
Al Dia

Residencias San Martín: El primer "barrio parao" de Maracaibo

De los propietarios quedan allí muy pocos

Por Josue Carrillo

Residencias San Martín: El primer
Residencias San Martin
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los años 74´ y 75´ dejaron huellas, la internet nos cuenta que se escuchaban en la radio: "Killer Queen" (1974) – Queen, "Por el Amor de una Mujer" (1974) – Julio Iglesias / Danny Daniel y "Tómame O Déjame" (1974) – Mocedades, mientras en Maracaibo se construyó e inauguró Residencias San Martin al final de la 77 (5 de julio) con la 2 (El Milagro) para muchos, el primer "Barrio parao" de la ciudad.

La IA Geminis responde para Google: Las Residencias San Martín en Maracaibo son un complejo residencial ubicado en la Avenida 2 "El Milagro".  Son conocidas por ser uno de los edificios multifamiliares más grandes de la ciudad, con 264 apartamentos distribuidos en 16 módulos de 16 pisos, y se caracterizan por su ubicación cercana al Lago de Maracaibo. La construcción comenzó en 1974 y se inauguró en 1975, y actualmente se pueden encontrar apartamentos en venta y alquiler en este complejo".

Lo que vimos hoy

Pasamos por Residencias San Martin esta mañana. Recogimos varias opiniones bajo la reserva de la identidad. Nos contaron que de los propietarios quedan allí muy pocos, la mayoría se han marchado en la diáspora, de manera que, casi todos los apartamentos están dados en alquiler y, otra, muy buena cantidad han sido vendidos.

Estos apartamentos se ofrecen de tres mil dólares en adelante.

El viacrucis de los ascensores

Desde sus primeros años en 1975 , San Martin ha enfrentado el grave problema de los ascensores. Se trata de 16 módulos de 16 pisos donde se apretujan 264 apartamentos que, multiplicados por 5 (promedio de integrantes de una familia) tenemos alrededor de 1320 moradores.

Lo de barrio parao

Describir este conjunto residencial como un "barrio parao" viene de los edificios del 23 de enero en Caracas cuando barriadas marginales desaparecieron cuando este complejo se habilitó.

JC

Con recursos de interrnet

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Doble arcoíris sorprende a los marabinos este lunes 13-Oct

Doble arcoíris sorprende a los marabinos este lunes 13-Oct

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Beneficios de frotar un diente de ajo en la parrilla antes de un asado

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Anthony Santander se perderá el segundo duelo frente a Marineros por rigidez en la espalda

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Cien pasantes inician prácticas profesionales en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

Noticias Relacionadas

Principal

Doble arcoíris sorprende a los marabinos este lunes 13-Oct

El fenómeno, visible desde distintas zonas residenciales, se extendió sobre los edificios y árboles bajo un cielo nublado, dejando una estampa que muchos calificaron como “mágica”
Economía

Sistema Patria activa pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre

La notificación de entrega se realiza mediante la plataforma tecnológica gubernamental, y forma parte de las políticas de incentivo a la formación y compromiso institucional dentro del sector público
Al Dia

Bajo el título Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, Netflix se prepara para rendirle homenaje

Llegará a la plataforma de streaming el próximo 30 de octubre.
Al Dia

La devoción se viste de gala: La develación y bendición de los mantos será este 16-Oct

El pistoletazo de salida oficial para el ciclo de celebraciones será la tradicional solemne develación y bendición de los mantos de la Virgen , un acto cargado de fe y emoción que se celebrará este jueves 16 de octubre de 2025.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025