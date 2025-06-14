Revocación de licencias petroleras disminuye la actividad económica en Zulia

La suspensión de licencias petroleras ha generado un impacto negativo en la economía del estado Zulia, afectando no solo al sector energético, sino también al inmobiliario y comercial. Así lo advirtió Paúl Márquez, presidente de Fedecámaras Zulia, quien aseguró que la medida ha repercutido en las ventas, el mercado de alquileres y en la dinámica laboral vinculada al área petrolera.

"El comercio lo percibe: se venden menos productos y los alquileres han bajado", señaló Márquez, al referirse a las repercusiones que atraviesa la región, históricamente ligada al desarrollo petrolero nacional.

A su juicio, fortalecer la industria energética es fundamental para revertir la desaceleración que se percibe en el mercado zuliano. “Todo el ecosistema económico se ha visto afectado”, apuntó.

Zulia, estado fronterizo con Colombia, opera en un entorno económico complejo en el que coexisten el bolívar, el dólar y el peso colombiano. Esta diversidad monetaria obliga a los comercios a mantener una alta capacidad de adaptación. "Valoramos a quienes logran ajustarse a esta dinámica", dijo Márquez.

A los retos económicos se suman las persistentes fallas en el suministro eléctrico y de combustible, lo que agrava el panorama para el sector empresarial.

