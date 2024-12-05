Robótica Team Spark del Colegio Santo Ángel pisó suelo zuliano este jueves 5-Dic

El Aeropuerto Internacional La Chinita se convirtió, este jueves 5 de diciembre, en el epicentro de la celebración zuliana al recibir al grupo que ganó con honores al equipo de robótica Team Spark del Colegio Santo Ángel.

Estos jóvenes talentos, representantes de Venezuela en la World Robot Olympiad Turquía 2024, lograron un hito histórico al conquistar el primer lugar en la categoría de Latinoamérica.

Con esta destacada participación, los integrantes de Team Spark no solo han puesto en alto el nombre de Venezuela en el ámbito internacional, sino que también han demostrado el gran potencial académico y tecnológico de la juventud venezolana.

La victoria de Team Spark es un motivo de orgullo para todo el país y, en especial, para el estado Zulia. Su logro inspira a nuevas generaciones a seguir explorando el apasionante mundo de la ciencia y la tecnología, demostrando que con el apoyo adecuado y oportunidades de desarrollo, Venezuela puede convertirse en una potencia en materia de innovación.

