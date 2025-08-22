Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Robusto, fortalecido y seguro, el Puente sobre el Lago de Maracaibo cumplirá el 24 de agosto 63 años

Catorce de los tensores o guayas, del puente serán remplazados como parte del plan de mantenimiento

Por Javier Sanchez


Foto Wikipedia
El Puente General Rafael Urdaneta, conocido como el Puente sobre el Lago de Maracaibo, celebrará su aniversario el 24 de agosto. Fue inaugurado en 1962, por lo que este año, 2025, cumple 63 años desde su apertura.

Foto: pinterest.com

Este símbolo de unión y progreso para la región zuliana y toda Venezuela que lleva su nombre en honor al héroe zuliano de la independencia, General Rafael Urdaneta, es una importante obra de ingeniería con una longitud de 8.678 metros y 134 pilares y permite el paso de embarcaciones de hasta 45 metros de altura.

Robusto, de puro concreto

Foto: pinterest.com

Fue diseñado por el ingeniero venezolano Paul Lustgarten, que planteaba en ese entonces la alternativa de utilizar exclusivamente concreto pre comprimido o armado en toda la construcción.

A juicio de los especialistas su propuesta tenía grandes ventajas ya que era más resistente al clima húmedo de Maracaibo, lo cual disminuiría considerablemente los gastos de mantenimiento, cumplía con las exigencias estéticas de la obra y permitiría reducir las importaciones de material entre otros atributos.

Se trata de un imponente viaducto de 8.678 metros de longitud, cuya construcción dió inicio a finales de los años 50 y finalizó 5 años después en 1962. Está dividido en 135 tramos, dos de ellos de 235 metros.

Su descomunal altura , 45 metros sobre el agua, es fundamental para que bajo su sólido cuerpo puedan navegar con total libertad los enormes barcos petroleros que llegan hasta estas latitudes.

cortesía Gobernación del Zulia.

Un híto importante de ingeniería

Fue inaugurado el 24 de agosto por el entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, siendo durante varios años el puente más largo del mundo en su tipo y una de las mayores estructuras de hormigón armado construidas.

Su construcción fue un hito importante en la ingeniería venezolana y conectó la ciudad con el resto del país, facilitando el transporte al comercio del país y al desarrollo de los pueblos.

Mantenimiento seguro

A través de las redes sociales el ministro para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó sobre la culminación de los trabajos de rehabilitación de la majestuosa obra zuliana.

cortesía Gobernación del Zulia.

El reemplazo de los tensores, que son los cables de acero que sostienen las plataformas de la estructura de hormigón, se hará en las pilas 21, 23, 24 y 25. Otros 24 de estos tensores recibirán mantenimiento preventivo. La obra vial tiene 384 tensores o guayas en total, informaron el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y el Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera, durante una inspección a la estructura vial.

El mantenimiento incluye la reparación de las pilas y rodamientos de la plataforma, así como del asfaltado de extremo a extremo, trabajos que se ejecutaron en una primera y segunda etapa.

Cortesía Gobernación del Zulia.

El titular de Transporte anuncia una tercera etapa con el reemplazo de 14 guayas que después de realizar una evaluación técnica “arrojaban la necesidad de ser sustituidas”.

A través de la red social Velásquez Araguayán señala: "Aquí estamos iniciando esta importante tarea para que el puente, que cumplirá 63 años, sea robusto, fortalecido y seguro, para el uso de todo el pueblo de Venezuela y especialmente del estado Zulia”, dijo.

Noticia al Día/Redes sociales/ Fotos: Wikipedia/Gobernación del Zulia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

