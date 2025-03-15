Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

¡Ron pa’ to el mundo!: En Maracaibo la venta de licor "puyao" anda como "Pedro por su casa" sin control alguno

Desde panaderías hasta perrocalenteros venden bebidas alcohólicas y cualquier esquina de la ciudad es convertido en un expendio

Por Javier Sanchez

¡Ron pa’ to el mundo!: En Maracaibo la venta de licor
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Se tiene conocimiento que son ligados con sustancias que son altamente tóxicas y mezclan con otros componentes químicos para tratar de suavizar su sabor o su color, aumentado el peligro para la persona que lo ingiere.

La venta de sustancias alcohólicas ilícitas, sin permisos sanitarios, hechas con ingredientes no aptos para el consumo humano, y distribuidas en lugares clandestinos sin supervisión, se ha constituido en un problema para los consumidores zulianos y el gremio licorero legal.

La representante de la Cámara Licorera del estado Zulia, Soraya Laguna, calificó la situación de preocupante y a su juicio las autoridades competentes deben atenderla de inmediato,

Licencia y ron pa’ to el mundo

En este país cualquiera tiene un documento legal para vender licor y cada día hay más expendedores y el producto mantiene su precio desde el año pasado. “Aquí tienen licencia los perrocalenteros, hamburgueseros, las panaderías, cualquier “saloncito” que vende jugadas de caballo y hay un descontrol tal, que existen locales ubicados al lado de escuelas y en una vía principal existen hasta cinco licorerías en línea.


Maracaibo es atípico en muchas cosas y en referencia a los licores no escapa y a cualquiera le dan carta blanca para su expendio a “medio mundo” como decimos los maracuchos.

Foto: Cortesía


Por eso es que se ve tanta gente bebiendo en grupos, uno tras otros en determinados sectores, comentó Soraya Laguna, presidenta de la Cámara Licorera del estado Zulia y vicepresidenta de la Federación Nacional de Licoreros, entrevistada por Noticia al Día.

Foto: Cortesía

Los grandes bodegones toman auge en el país mientras que los pequeños licoreros tienden a desaparecer, a pesar de que estos han mantenido al mercado y a las empresas por muchos años y pasan a un segundo plano y tienden a morir, lo consideró Laguna, quién aseguró que: “a cualquiera le dan una licencia para vender licor, hasta en las panaderías que está prohíbo”.

Foto: Cortesía

Indicó, que no se está aplicado el artículo número 212 de la Ley de Expendio de Licores, en el que se especifica que las licencias o establecimientos deben cumplir el horario de 9 am a 9 pm, establecido de acuerdo a su clasificación.

Foto: Cortesía

La máxima representante de la Cámara que agrupa a los licoreros hizo un llamado a los cuerpos de seguridad a que se cumplan los horarios de venta y solo se permite en los establecimientos hasta las 9 pm.

“Cuando la gente se pasa de palos y ocurren los accidentes no es culpa de los licoreros, sino de algunos establecimientos que le dan el privilegio de expender hasta el amanecer y de las autoridades que no hacen cumplir la ley que habla de los horarios”, refirió.

Foto: Cortesía

Las alcaldías y su deber

La representante del sector licorero dice que las alcaldías tiene responsabilidad porque existe una ley que establece que la licencia de los licoreros debe estar de acuerdo a la población y se ha proliferado más establecimiento sin hacer ningún tipo de estudio socioeconómico de acuerdo a la población.

No cualquiera debería vender licor en Maracaibo, Venezuela, ya que aparte de una licencia de expendio de licores se debe cumplir con los requisitos tales como ser contribuyente, tener registro de la empresa, el Rif, Tener, conformidad de uso, tener licencia única de actividades económicas vigente.

Foto: Cortesía


La presidenta del gremio licorero mostró su precaución por la gran cantidad de expendios ubicados en principales vías de la ciudad que están incumpliendo con lo exigido y con los horarios establecidos, por lo cual solicitan realizar de forma periódica más inspecciones y establecer las sanciones correspondientes.

Extendió un llamado a los consumidores a ser prudentes al momento de consumir bebidas alcohólicas, de su comportamiento depende la vida de otros, dijo.

Lee también: Alcoholicos anonimos asociacion

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Zulia

Noche en vela por los latidos de la tierra: Los 11 temblores en Maracaibo

El evento más significativo se registró a las 7:28 a.m. con una magnitud de 4.3 y epicentro ubicado a 32 kilómetros al este de Bachaquero, en el eje de la Costa Oriental del Lago
Zulia

Más de 7 mil familias beneficiadas con sustitución de colectores en el oeste de Maracaibo

Esta obra impacta positivamente a más de 7 mil familias de las parroquias Cecilio Acosta, Cacique Mara y Raúl Leoni
Al Dia

Dos nuevos sismos en el estado Lara

Los movimientos telúricos fueron de magnitud 3.8 y 3.9 en Carora, estado Lara

Al Dia

Los efectos del pánico: Miedo sísmico

La función del pánico en el cerebro es activar una respuesta de supervivencia ante una amenaza percibida, desencadenando la reacción de lucha o huida a través de la amígdala y el hipotálamo.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025