Se tiene conocimiento que son ligados con sustancias que son altamente tóxicas y mezclan con otros componentes químicos para tratar de suavizar su sabor o su color, aumentado el peligro para la persona que lo ingiere.

La venta de sustancias alcohólicas ilícitas, sin permisos sanitarios, hechas con ingredientes no aptos para el consumo humano, y distribuidas en lugares clandestinos sin supervisión, se ha constituido en un problema para los consumidores zulianos y el gremio licorero legal.

La representante de la Cámara Licorera del estado Zulia, Soraya Laguna, calificó la situación de preocupante y a su juicio las autoridades competentes deben atenderla de inmediato,

Licencia y ron pa’ to el mundo

En este país cualquiera tiene un documento legal para vender licor y cada día hay más expendedores y el producto mantiene su precio desde el año pasado. “Aquí tienen licencia los perrocalenteros, hamburgueseros, las panaderías, cualquier “saloncito” que vende jugadas de caballo y hay un descontrol tal, que existen locales ubicados al lado de escuelas y en una vía principal existen hasta cinco licorerías en línea.



Maracaibo es atípico en muchas cosas y en referencia a los licores no escapa y a cualquiera le dan carta blanca para su expendio a “medio mundo” como decimos los maracuchos.

Por eso es que se ve tanta gente bebiendo en grupos, uno tras otros en determinados sectores, comentó Soraya Laguna, presidenta de la Cámara Licorera del estado Zulia y vicepresidenta de la Federación Nacional de Licoreros, entrevistada por Noticia al Día.

Los grandes bodegones toman auge en el país mientras que los pequeños licoreros tienden a desaparecer, a pesar de que estos han mantenido al mercado y a las empresas por muchos años y pasan a un segundo plano y tienden a morir, lo consideró Laguna, quién aseguró que: “a cualquiera le dan una licencia para vender licor, hasta en las panaderías que está prohíbo”.

Indicó, que no se está aplicado el artículo número 212 de la Ley de Expendio de Licores, en el que se especifica que las licencias o establecimientos deben cumplir el horario de 9 am a 9 pm, establecido de acuerdo a su clasificación.

La máxima representante de la Cámara que agrupa a los licoreros hizo un llamado a los cuerpos de seguridad a que se cumplan los horarios de venta y solo se permite en los establecimientos hasta las 9 pm.

“Cuando la gente se pasa de palos y ocurren los accidentes no es culpa de los licoreros, sino de algunos establecimientos que le dan el privilegio de expender hasta el amanecer y de las autoridades que no hacen cumplir la ley que habla de los horarios”, refirió.

Las alcaldías y su deber

La representante del sector licorero dice que las alcaldías tiene responsabilidad porque existe una ley que establece que la licencia de los licoreros debe estar de acuerdo a la población y se ha proliferado más establecimiento sin hacer ningún tipo de estudio socioeconómico de acuerdo a la población.

No cualquiera debería vender licor en Maracaibo, Venezuela, ya que aparte de una licencia de expendio de licores se debe cumplir con los requisitos tales como ser contribuyente, tener registro de la empresa, el Rif, Tener, conformidad de uso, tener licencia única de actividades económicas vigente.

La presidenta del gremio licorero mostró su precaución por la gran cantidad de expendios ubicados en principales vías de la ciudad que están incumpliendo con lo exigido y con los horarios establecidos, por lo cual solicitan realizar de forma periódica más inspecciones y establecer las sanciones correspondientes.

Extendió un llamado a los consumidores a ser prudentes al momento de consumir bebidas alcohólicas, de su comportamiento depende la vida de otros, dijo.

