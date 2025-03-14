Rosales al frente del huracán modernizador: Adiós al abandono de los barrios

El trabajo incansable para hacer del Zulia la mejor región de Venezuela no se detiene. Este viernes, 14 de marzo, el gobernador Manuel Rosales Guerrero, junto con su equipo de Infraestructura Vial y otros miembros del Gabinete de Gobierno, realizó una gira de inspección en las parroquias "Venancio Pulgar" y "Domitila Flores", en los municipios Maracaibo y San Francisco, respectivamente. Previo a esto, visitó el corredor vial La Limpia, que ya se encuentra en la última fase de construcción, recuperación y modernización, gracias al Plan de Respuesta Inmediata que adelanta la Gobernación en todo el estado.

Desde la parroquia "Venancio Pulgar", al oeste de Maracaibo, el gobernador Rosales envió un caluroso saludo a los zulianos y manifestó que ya iniciaron los trabajos del corredor vial Las Cabrias. "Aquí estamos haciendo una inversión importante para recuperar esta vía que conecta a cuatro barrios importantes y se enlaza con el oeste de Maracaibo. Vamos a trabajar en drenajes para la lluvia, sistemas de aguas, blancas y servidas, sistema de iluminación. Todo lo que tiene que ver con la recuperación y modernizacion del oeste y noroeste de Maracaibo y que se extiende a todos los barrios y comunidades ".

El Gobernador del Zulia reveló que la gente le pregunta: ¿Manuel cuándo viene para mi sector?. "Yo respondo que esta es una planificación que va creciendo, aumentando, expandiéndose. En el caso del corredor vial Las Cabrias vamos a asfaltar alrededor de dos kilómetros de vialidad, donde se emplearán más de dos mil toneladas de mezcla asfáltica. Trabajamos en función de la calidad de vida de la gente atendiendo la vialidad de manera integral: drenajes colectores, redes de aguas blancas y servidas. Es un Plan completo".

Reseñó que más temprano inspeccionó una obra que inició semanas atrás: el corredor vial de La Curva de Molina que se prolonga hasta la entrada a la vía de La Rinconada. "Desde La Curva de Molina llegamos hasta el Ymca".

Posteriormente, Rosales continuó su ruta de trabajo hasta el barrio "Dalia de Fernández", parroquia "Domitila Flores", en San Francisco. Allí , junto con el Alcalde de la entidad sureña, la Gobernación ejecuta los trabajos del corredor vial que divide los barrios 24 de Julio y El Silencio. "En la comunidad del 24 de Julio estamos trabajando. Allí llegó la mano del Plan de Respuesta Inmediata y El Silencio también es una de las zonas donde vamos a trabajar a través del Plan que estamos expandiendo por todo el estado Zulia".

Rosales detalló que en el barrio "Dalia de Fernández", la Gobernación trabaja en la recuperación y revisión de los sistemas de aguas blancas y servidas, desagües de lluvia, iluminación, demarcación y señalización entre otros. "Esta es una de las vías más importantes, por cuanto une a estas dos barriadas con la carretera vía Perijá. Además, se conecta a la Red Vial que estamos extendiendo a todos los rincones del Zulia de manera progresiva, dentro de un Plan que establece prioridades".

