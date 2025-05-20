Rosales desde Lagunillas: "El Zulia va a decidir su futuro y avanzará el próximo 25 de mayo"

Junto a los candidatos a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo de la oposición, acompañado del alcalde del municipio Lagunillas, José Mosquera, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, cerró su campaña electoral este martes 20 de mayo con una caminata que inició con declaraciones a los medios de comunicación presentes.

"Un pueblo que no se rinde, que lucha, que va a decidir con inteligencia su futuro. Jamás votará un zuliano para que vuelva la destrucción y el atraso. El Zulia va a decidir su futuro y avanzar el próximo domingo 25 de mayo".

El mandatario regional invitó a los zuliano a ejercer su derecho al voto: "Vayamos a votar masivamente, porque en el Zulia vamos a escoger el camino de la prosperidad y el desarrollo. Atrás quedó la destrucción, y el Zulia jamás volverá por esos caminos", indicó Rosales.

Foto: cortesía

El gobernador exhortó a los zulianos a continuar expresando su orgullo y fortaleza ante las dificultades, con el objetivo de que la región siga siendo una potencia dentro de Venezuela.

"El Zulia está encendido, el Zulia está en la calle, la gente va a votar masivamente, y cada día crece la participación. No solo en el Zulia, sino en toda Venezuela, porque no nos vamos a rendir, no nos vamos a echar a un lado. El Zulia seguirá luchando y seguirá avanzando."

Rosales destacó que las encuestas reflejan una intención abrumadora de voto con más de 40 puntos de diferencia, lo que proyecta una victoria contundente el próximo domingo 25 de mayo.

Noticia al Día/Nota de prensa