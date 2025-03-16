Rosales entrega un nuevo espacio deportivo y cultural a la comunidad del barrio “Ezequiel Zamora”

En apoyo y consolidación de las actividades deportivas y culturales, el Gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, inauguró este sábado la cancha de usos múltiples ‘Ezequiel Zamora’, ubicada en la calle 96F con avenida 80 de la parroquia ‘Francisco Eugenio Bustamante’.

Rosales, recibido por la multitud residente del barrio ‘Ezequiel Zamora’, envió su saludo al Zulia. "Hoy es un día bonito, engalanado por la cultura y el deporte, expresiones que elevan el espíritu de los seres humanos, que nos unen, porque cuando se habla de estos temas es motivo para compartir felicidad".

Resaltó que desde hoy inician encuentros deportivos y culturales en esta cancha de usos múltiples. "No solo es la expresión del desarrollo deportivo, sino también el cultural. Hoy les entregamos a ustedes este espacio, ahora les corresponde cuidarlo".

La recuperación y modernización de la cancha de usos múltiples ‘Ezequiel Zamora’ beneficiará a más de 220 mil personas de la parroquia ‘Francisco Eugenio Bustamante’, ubicada al oeste de Maracaibo. Los trabajos comprenden la construcción de cerca perimetral de malla de ciclón que incluye tensado y aplicación de pintura en toda la cancha, adecuación del sistema eléctrico e instalación de luminarias, colocación de tableros, aros de básquet y arquerías.

El Gobernador del Zulia afirmó que su objetivo estratégico es gobernar con la gente. "Por eso siempre estamos en la calle, conversando, escuchando a las personas. Y como siempre digo: con el tímpano en la tierra, porque es allí donde uno se entera de las necesidades del pueblo".

Recordó que días atrás se desplegaron en esta parroquia los programas sociales de la Gobernación, con especial énfasis en Con Buenos Ojos, en Rey de Reyes. "Este miércoles vamos a entregar 837 lentes correctivos y además la Gobernación está trabajando en otras obras como Ambulatorios, escuelas como la "Octavio Portillo", vialidad y canchas deportivas en San Miguel, otras ya ejecutadas y algunas en proceso. No solo aquí, sino en todo el Zulia. Pronto vamos a iniciar otros trabajos en San Rafael y en Divino Niño".

Noticia al Día/Nota de prensa