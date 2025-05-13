Rosales: "Han querido desaparecer el voto, pero el pueblo siempre sale a expresarse con su único instrumento de lucha"

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, afirmó que el 25 de mayo habrá una gran participación ciudadana, no solo en el Zulia, sino en toda Venezuela, porque la gente sabe que de la única manera de expresarse, opinar y reclamar su aspiración de progreso y cambio es el voto.

Durante su visita al municipio Lagunillas, el candidato a la reelección de la Gobernación del Zulia, por los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio, aseguró que tanto el oficialismo como los radicales han querido desaparecer y mancillar el voto, sin embargo; el pueblo como manifestación soberana siempre sale a expresarse y defender su instrumento de lucha que es pilar fundamental de la democracia.

Foto: cortesía

“Estamos preparados y en el camino de la victoria para seguir avanzando en los cambios que la gente reclama, la gente quiere paz, quiere prosperidad, quiere cambio y los venezolanos escogimos el mejor camino, salir a votar el 25 de mayo para seguir luchando por lo que todos soñamos y aspiramos”, expresó Rosales.

El primer mandatario recorrió las parroquias Alonso de Ojeda, Libertad y El Danto, acompañado del alcalde de Lagunillas, José "Cheo" Mosquera, Jenny Mosquera, Ricardo Useche, Albert González, Lilibeht Martínez y Maribel Delfín, candidatos a la Asamblea Nacional (AN), así como la presencia de Carlos Rosales aspirante al Consejo Legislativo del estado Zulia.

La gira por el municipio de la Costa Orienta, inició con los trabajos de construcción y modernización del Centro Clínico Ambulatorio Libertad, en la Calle Venezuela, y la jornada de Mercados Populares, en la parroquia del mismo nombre. Así como la jornada médico social “Con Buenos Ojos”, en Alonso de Ojeda, y médico social “Barrio a Barrio, en la parroquia El Danto.

Foto: cortesía

Al ser consultado sobre su campaña para la reelección, Manuel Rosales, manifestó: “Está volando alto”.

El abanderado enfatizó que su principal motivación para seguir adelante en esta campaña es el amor al Zulia, la fe, y el progreso de nuestra gente, objetivo en el cual no va a retroceder y ni va a ceder, para dejar atrás la destrucción, el abandono, la tristeza y la penumbra, empinados como un rayo de luz hacia el futuro.

Asimismo, aseguró que luego de su triunfo en las elecciones como gobernador del Zulia, relanzará nuevamente todos los programas sociales de educación, formación para el trabajo y tecnología, con nuevos censos para seguir potenciándolos y redimensionándolos, como lo son los programas “Jesús Enrique Losada”, “Ingenio y Futuro”, “Saber y Emprender”, “Francisco Ochoa” y “Jóvenes Inventores”, entre muchos más.

Foto: Cortesía

Manuel Rosales insistió que, ante este, el desafío de un futuro de paz y prosperidad, la mayoría del pueblo venezolano está claro de su destino y va a participar en las elecciones del 25 de mayo

Noticia al Día/Nota de prensa