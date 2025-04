Rosales inauguró la cancha de usos múltiples ‘Don Bosco’ y vialidad en el barrio Los Andes

Este sábado, 26 de abril, el gobernador Manuel Rosales continuó su trabajo al frente del Zulia con la inauguración de los trabajos de construcción y recuperación de la Cancha de Usos Múltiples Don Bosco, ubicada al lado del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, parroquia "Olegario Villalobos". Además, entregó los trabajos de modernización de la vialidad del barrio Los Andes, parroquia "Manuel Dagnino".

Desde el sector Don Bosco, Rosales manifestó que la inauguración de este espacio deportivo es otro encuentro más con la gente y dijo: "Esta cancha es un lugar para el deporte y la cultura. Es el Zulia que crece, se levanta, que emergió a partir de los escombros, de las ruinas en la que lo dejaron".

Cabe destacar que en la Cancha de Usos Múltiples Don Bosco los trabajos realizados por la Gobernación comprenden la construcción de la cerca perimetral, portones, pintura, adecuación del sistema eléctrico y colocación de luminarias, sustitución de láminas de acerolit, soportes de tablero y grada, demarcación de piso, construcción de tableros de básquet, arquerías y soportes de voleibol.

"Este es el trabajo que no se detiene", manifestó el Gobernador, "el trabajo de día y de noche, para que esta región se coloque como la pionera de paz, felicidad y prosperidad. El Zulia sigue avanzando, creciendo, no se rinde, no se echa a un lado. El Zulia escogió su camino, el que nos corresponde: el camino de la victoria".

Más de 3 kilómetros de vialidad totalmente modernizados

Posteriormente, el gobernador Manuel Rosales se dirigió al barrio Los Andes, parroquia "Manuel Dagnino", para inaugurar los trabajos de recuperación y modernización vial de la avenida 23, calles 112, 107 y adyacencias.

"Hoy entregamos más de tres kilómetros de vialidad en el barrio Los Andes. Esto era un desastre. Aquí hicimos un trabajo de construcción y recuperación de los sistemas de drenajes para aguas blancas, servidas y de lluvia, recuperación de alcantarillas y bocas de visita, señalización, demarcación e iluminación", detalló el Gobernador.

Resaltó la importancia de esta obra de vialidad, en una primera fase. "Vamos extendiendo el asfaltado, las rutas de transporte, las vías más importantes y, luego, nos extendemos hacia los barrios y urbanizaciones. Aquí, en la parroquia "Manuel Dagnino" estamos trabajando en varias escuelas, como la "Amanda de Jesús Bravo" y "José Ignacio López". También estamos laborando en El Pinar, en la escuela "Consuelo Nava Tovar". Hemos inaugurado canchas deportivas. Trabajamos en el barrio San Sebastián y desarrollado los programas sociales. Todo este trabajo se extiende por todo el Zulia".

Apuntó que su gestión continúa avanzando y modernizando esta región con el nuevo modelo en salud, con las Escuelas Zulianas de Avanzada, el Plan de Modernización de Vialidad Urbana y Rural, mejoramiento de los servicios y programas sociales. Mencionó que esta obra vial que hoy inauguró se realizó con el apoyo del Centro "Rafael Urdaneta".

Recordó cómo en el resto del país decían que se iba a acabar el Zulia. "Pero se equivocaron, porque ahora está mejor que antes, vive, sigue creciendo. Por eso, el 25 de mayo, día de las elecciones para elegir gobernadores y los miembros de la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos, el Zulia volverá a ganar. Preparen los tambores de San Benito, preparen la gaita, porque ese día, en la noche, la celebración será grande, la victoria del orgullo zuliano".

