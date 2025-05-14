Martes 19 de agosto de 2025
Rosales inauguró la Escuela de Avanzada "Dr. Octavio Meléndez" en La Cañada de Urdaneta

El Gobernador destacó el trabajo que realizan los alumnos en el Área Virtual, donde se instruyen en Robótica e Inteligencia Artificial, además de las otras áreas de aprendizaje, deporte y cultura, así como el Programa de Alimentación Escolar

Por Andrea Guerrero

Rosales inauguró la Escuela de Avanzada
Foto: Cortesía
Este martes, 13 de mayo, el gobernador Manuel Rosales inauguró los trabajos de construcción, recuperación y modernización de la Unidad Educativa Estadal "Dr. Octavio Meléndez", ubicada en el sector El Venado, parroquia Concepción del municipio La Cañada de Urdaneta, obra cuya inversión asciende a 268 mil dólares. Además, inspeccionó los trabajos que se ejecutan en el Hospital La Concepción.

El Gobernador destacó el trabajo que realizan los alumnos en el Área Virtual, donde se instruyen en Robótica e Inteligencia Artificial, además de las otras áreas de aprendizaje, deporte y cultura, así como el Programa de Alimentación Escolar. "Este espacio es ahora una nueva Escuela Zuliana de Avanzada, única en Latinoamérica", afirmó.

Acompañado de miembros del Gabinete de Gobierno, Rosales recorrió cada uno de los hermosos espacios de esta escuela de diseño moderno y alta calidad. Resaltó las aulas de Preescolar, que poseen aire acondicionado, filtros de agua potable y mucho más.

Los trabajos realizados por la Gobernación del estado Zulia comprenden la construcción de 17 salones para educación básica y tres para educación preescolar, cada uno con sala sanitaria incluida; un aula virtual con su dotación y un aula integrada; un módulo administrativo y de coordinación; un salón de usos múltiples; salas sanitarias; un sistema hidroneumático; cocina; conserjería; sistema de alarma inalámbrico; acondicionamiento de la cerca principal y perimetral; patio de formación; dotación y recuperación de mobiliario escolar; construcción de una mesa de ping pong, ajedrez y área de juegos pedagógicos; dotación de parque infantil; y acondicionamiento de la cancha deportiva y el escenario.

Manifestó el Gobernador del Zulia que esta es una nueva escuela que emerge de los escombros, la destrucción y el abandono en el que se encontraba. "Las que no estaban destruidas, las habían cerrado. No se salvó nada: ni hospitales, centros clínicos o servicios. Encontramos al Zulia en las peores condiciones. Y esta escuela, que habíamos inaugurado en nuestra gestión anterior, ahora está mejor: hermosa, más amplia e incorporada al mundo moderno, con sistemas tecnológicos y un laboratorio de computación con equipos de los más rápidos. Aquí también se unen los ejes de educación de avanzada, deporte, cultura, tecnología, ambiente y Palabras Mágicas".

Hospitales de Primera para el Zulia

El Gobernador inspeccionó los trabajos que se adelantan en el Hospital La Concepción, de La Cañada de Urdaneta. En este espacio de salud están en pleno funcionamiento la Emergencia, el área de trauma shock, y el laboratorio, que cuenta con una asignación para hematología y química de mil 500 pruebas mensuales completamente gratuitas.

Destacó que están próximos a restablecer el servicio de Rayos X y avanzar en las áreas de los quirófanos y hospitalización. "Vamos a retomar las jornadas del Programa Signo Vital una vez se concluyan las áreas que están en ejecución, así como los servicios generales que permitirán realizar intervenciones quirúrgicas. En esta fase se recuperó la Sala de Parto".

Rosales manifestó que un hospital es como una escuela: no se puede cerrar y decirle a los niños o a la gente: váyanse para su casa y vengan en unos meses. "No. Hay enfermos todos los días y los niños deben ir a la escuela a diario. Por eso continuamos trabajando por todos los zulianos".

Noticia al Día

Al Dia

Rosa, Rosa, canción famosa de Sandro, fue inspirada en una doméstica: Hoy el artista cumpliría 80 años

Más de ocho décadas después de su nacimiento, su figura sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que su arte nunca se apagó
Zulia

Dado Explosivo: un universo de juegos creado por el zuliano Jesús Virla

Jesús Virla, presenta dos juegos originales que combinan estrategia, intuición y diversión grupal
Zulia

Intenso calor en Maracaibo esta noche: los aires no dan abasto

Según datos oficiales de AccuWeather, la temperatura actual en Maracaibo es de 30 °C, con una sensación térmica de 36 °C
Internacionales

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Los abogados del mandatario cuestionaron que se ordenara la privación de la libertad sin que el fallo condenatorio quedara en firme, pues el recurso de apelación se encuentra en trámite

