Rosales llamó a los zulianos a no caer en triunfalismos: aquí no hay arreglos, a nosotros nadie nos regala nada, nos lo ganamos

En una intensa gira por los municipios Cabimas, Simón Bolívar y Lagunillas, el exgobernador y líder del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, hizo un enérgico llamado a los ciudadanos a votar este 27 de julio sin caer en triunfalismos, ni creer en arreglos ni falsas promesas que ya le costaron al Zulia avances importantes en el pasado reciente.

“Ya la gente está curada de los tres fantasmas que nos llevaron a entregar el Zulia al oficialismo”, expresó Rosales desde Ciudad Ojeda. “Primero, el triunfalismo. La gente pensó: Manuel ya ganó, está sobrado de votos. Pero el respaldo y el amor hay que convertirlos en votos reales. Segundo, ese cuento de que estaba todo arreglado, que me iban a regalar la Gobernación. ¡Falso! Nadie nos regala nada, nosotros nos lo ganamos luchando. Y tercero, la mentira de que si no votábamos el 25 de mayo, dos días después se iba Maduro. ¿Qué pasó? Perdimos 3 de las 4 gobernaciones que teníamos y no pasó nada”.

Rosales insistió en que hoy, más que nunca, la gente está consciente de que el cambio solo se logra con participación. “No más cuentos. El que quiera luchar por Venezuela tiene que hacerlo aquí, con los pies en la tierra, con la verdad. La vía democrática es como una gota que cae una y otra vez, acción tras acción, hasta romper el cántaro. Solo así lograremos la transformación del país”.

Durante la jornada, Rosales juramentó a los defensores del voto de Un Nuevo Tiempo y afinó detalles con la maquinaria electoral de cara al 27 de julio. Además, recorrió calles de los tres municipios llevando un mensaje de esperanza y reafirmando su respaldo a los candidatos de UNT: Ramón Chirinos en Cabimas, Argelio Riera en Simón Bolívar y José “Cheo” Mosquera en Lagunillas.

En su intervención, Rosales destacó que José Mosquera es “el hombre que sacó a Lagunillas de las tinieblas, de las ruinas, de la destrucción”, y aseguró que será reelegido gracias al respaldo del pueblo. “La gente se va a sacar el guayabo del 25 de mayo. Van por la vencida este 27 de julio”, expresó.

Sobre Cabimas, aseguró que Ramón Chirinos logrará una victoria apoteósica. “Él conoce Cabimas como la palma de su mano. Nació de sus entrañas y sabe dónde está cada sistema de bombeo, cada calle, cada rincón. Por eso hay que votar”.

Y sobre Simón Bolívar, fue claro al respaldar a Argelio Riera: “Es un hombre comprometido, serio, que ha sabido ganarse el respeto de su gente con trabajo, sin escándalos, con hechos concretos. Es garantía de progreso para su municipio”.

Rosales también se refirió a las acusaciones infundadas que circularon durante la campaña pasada. “Dijeron que no votando salía Maduro, y no votamos. ¿Qué pasó? Perdimos el Zulia, y en Venezuela no pasó absolutamente nada”, afirmó.

Recordó que su relación con Nicolás Maduro era institucional, ya que cumplía funciones como gobernador del estado Zulia. “Incluso me acusaron de estar acordado con Maduro, cuando lo único que hacía era cumplir con mi deber institucional como gobernador del Zulia, hablando con quien tenía que hablar para resolver los problemas de la gente”, añadió.

Finalmente, Rosales pidió a los zulianos convertir su inconformidad en acción: “Si usted está contra los salarios miserables, vote. Si está contra el mal servicio de agua o de electricidad, vote. Porque cuando se vota se protesta. Cuando no se vota, se apoya al gobierno, se apoya a Maduro”, sentenció.

Noticia al Día / Nota de prensa